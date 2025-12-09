« Les Experts » : Quand l’IA transforme notre quotidien

Assistants virtuels, filtres photo, recommandations sur les plateformes, outils d’écriture… l’IA est désormais omniprésente, parfois sans que l’utilisateur ne s’en aperçoive. Pour Raphaël Vallat, cette intégration rapide peut autant enthousiasmer qu’inquiéter : si la technologie a le potentiel d’accroître la productivité et de simplifier d’innombrables tâches, elle s’accompagne aussi de risques concrets, comme la diffusion de fausses informations, la dépendance accrue aux outils automatisés ou encore une mauvaise gestion des données personnelles. L’expert rappelle que l’IA n’est ni une menace ni une solution miracle : tout dépend de la manière dont on l’utilise. Sur les réseaux sociaux, par exemple, apprendre à repérer une image générée, une vidéo manipulée ou un contenu automatisé devient une compétence essentielle pour préserver son regard critique.

Face à ces évolutions, Raphaël Vallat insiste sur la nécessité d’adopter une véritable « responsabilité numérique ». Cela passe par la compréhension des outils, la vérification des sources et des paramètres de confidentialité, mais aussi par la capacité à rester acteur de ses choix plutôt que simple consommateur. L’expert encourage chacun à aborder l’IA avec curiosité, mais aussi avec prudence, notamment en suivant trois règles simples : protéger ses données, diversifier ses sources d’information et tester les outils en comprenant leurs limites. Car si l’intelligence artificielle s’est imposée dans notre quotidien, c’est à nous de décider comment l’intégrer de manière intelligente et sécurisée.