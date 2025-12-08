Une importante panne perturbe la production de sucre suisse

La sucrerie d’Aarberg tourne à plein régime depuis l’arrêt de l’usine de Frauenfeld. Ni les ...
La sucrerie d’Aarberg tourne à plein régime depuis l’arrêt de l’usine de Frauenfeld. Ni les producteurs de betteraves ni les clients ne seront toutefois impactés par cet incident.

La récolte de betteraves a été particulièrement bonne cette année. (Photo : illustration) La récolte de betteraves a été particulièrement bonne cette année. (Photo : illustration)

La sucrerie d’Aarberg, dans le Seeland, a du pain sur la planche. Fin novembre, le four à chaux de l’usine de Frauenfeld en Thurgovie a dû être mis hors service en raison d’une défaillance technique. Il revient donc au site d’Aarberg d’absorber une grande partie de la transformation des betteraves sucrières, soit 230'000 tonnes, indique Lukas Aebi, responsable du service betteravier de Sucre Suisse SA. La campagne, qui devait initialement se terminer début janvier, se prolongera jusqu’à début ou mi-février, explique-t-il.

Lukas Aebi : « Cet incident a, bien entendu, une influence sur la logistique en Suisse romande »

Malgré cette surcharge, la sucrerie assure que les producteurs romands devraient être relativement épargnés. « Le fret ferroviaire reste inchangé, car il faut réserver des voies et des manœuvres auprès des CFF. Le Jura ne sera pas impacté, on va continuer de livrer comme prévu », précise Lukas Aebi. Par ailleurs, aucun risque de pénurie n’est envisagé. « Les clients n’ont aucun souci à se faire. Nous avons un stock conséquent et la campagne 2025 est déjà bien avancée. Nous pouvons parfaitement les approvisionner en sucre suisse », assure encore le responsable. /ddc


 

