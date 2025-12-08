Une importante panne perturbe la production de sucre suisse

Malgré cette surcharge, la sucrerie assure que les producteurs romands devraient être relativement épargnés. « Le fret ferroviaire reste inchangé, car il faut réserver des voies et des manœuvres auprès des CFF. Le Jura ne sera pas impacté, on va continuer de livrer comme prévu », précise Lukas Aebi. Par ailleurs, aucun risque de pénurie n’est envisagé. « Les clients n’ont aucun souci à se faire. Nous avons un stock conséquent et la campagne 2025 est déjà bien avancée. Nous pouvons parfaitement les approvisionner en sucre suisse », assure encore le responsable. /ddc