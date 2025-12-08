« Ma Commune à la Une » : Hauterive

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec ...
« Ma Commune à la Une » : Hauterive

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec les hebdomadaires qui font vivre nos régions.

Céline Smith, rédactrice en chef du Bulcom, dans « La Matinale ». (Photo : archives) Céline Smith, rédactrice en chef du Bulcom, dans « La Matinale ». (Photo : archives)

Avec ses quelque 3’000 habitantes et habitants installés entre lac et coteaux, Hauterive cultive une identité à la fois paisible et foisonnante. La commune, riche d’un tissu associatif actif et d’un patrimoine bien vivant, s’illustre notamment par une programmation culturelle régulière, portée, entre autres, par la Galerie2016. C’est elle qui accueille actuellement l’exposition « Horizon » du peintre neuchâtelois Nicola Marcone, mise en lumière par le Bulcom. Des paysages méditerranéens aux jeux de lumière qui traversent ses toiles, l’artiste propose une immersion contemplative que la rédactrice en chef, Céline Smith, voit comme une invitation à ralentir et à revenir à l’essentiel dans un monde saturé d’images.

Le Bulcom actuellement à la recherche de sa nouvelle perle rare pour la commune d’Hauterive. Le journal de l’entre-deux-lacs cherche actuellement un nouveau correspondant ou une nouvelle correspondante pour couvrir la commune. Une mission essentielle pour maintenir ce lien de proximité avec les habitantes et habitants et faire remonter les histoires qui animent le village — qu’elles soient culturelles, sociales ou associatives.

Céline Smith dans « La Matinale » :

Ecouter le son

La semaine prochaine, le Courrier du Val-de-Travers s'affiche dans « La Matinale ». Rendez-vous chaque lundi, pour « Ma Commune à la Une » à 8h15. /rde


 

