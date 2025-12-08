« Le dossier du lundi » : le budget de la Confédération

Les débats sur le budget 2026 reprennent ce lundi au Conseil national. Au centre des discussions ...
« Le dossier du lundi » : le budget de la Confédération

Les débats sur le budget 2026 reprennent ce lundi au Conseil national. Au centre des discussions : les investissements dans la sécurité et la défense nationale. 

Le Conseil national reprend ses débats sur le budget 2026 ce lundi. (Photo : KEYSTONE/Alessandro della Valle) Le Conseil national reprend ses débats sur le budget 2026 ce lundi. (Photo : KEYSTONE/Alessandro della Valle)

Le suspense reste entier autour du budget 2026 de la Confédération : le Conseil national reprend ses débats ce lundi après-midi. Les députés doivent notamment trancher sur le soutien financier au centre antipoison Toxinfo, aux nouveaux trains de nuit Bâle-Malmö et à la viticulture.

Mais surtout, ils doivent se mettre d’accord sur le montant supplémentaire à investir dans la sécurité. Du côté de la droite, on veut investir dans la défense : « La situation géopolitique est extrêmement tendue, tous les pays du monde investissent aujourd’hui dans la défense », explique Yvan Pahud, conseiller national UDC. Pour Gerhard Andrey, député des Vert-e-s, la sécurité ne réside pas uniquement dans le matériel de guerre : « Je veux bien équiper l’armée, mais pas au détriment d’autres facteurs. » C’est le sujet du dossier de notre correspondante parlementaire Marie Vuilleumier. /mvu-pch

Le dossier de Marie Vuilleumier : 

Actualisé le

 

