Un souper de boîte réservé aux chômeurs

Difficile à caser dans un agenda avant Noël, le souper de boîte fait pourtant partie de la routine de nombreuses entreprises. Il permet de se retrouver en équipes, de discuter avec des collègues proches (ou non) et de marquer le coup avant les fêtes. Mais lorsqu’on perd son travail, on perd aussi ce moment de convivialité. Willy Fantin l’a remarqué en étant au chômage. Il a donc décidé d’organiser un premier souper de boîte de Noël des chômeurs. « Je trouvais que c’était l’opportunité, justement lorsqu’on est dans cette phase de transition où on est un peu seul, de pouvoir se retrouver entre nous. » Le partage sera au centre de cette soirée, fixée le 17 décembre à la brasserie du Théâtre du Passage à Neuchâtel.