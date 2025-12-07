Un souper de boîte réservé aux chômeurs

Difficile à caser dans un agenda avant Noël, le souper de boîte fait pourtant partie de la routine de nombreuses entreprises. Il permet de se retrouver en équipes, de discuter avec des collègues proches (ou non) et de marquer le coup avant les fêtes. Mais lorsqu’on perd son travail, on perd aussi ce moment de convivialité. Willy Fantin l’a remarqué en étant au chômage. Il a donc décidé d’organiser un premier souper de boîte de Noël des chômeurs. « Je trouvais que c’était l’opportunité, justement lorsqu’on est dans cette phase de transition où on est un peu seul, de pouvoir se retrouver entre nous. » Le partage sera au centre de cette soirée, fixée le 17 décembre à la brasserie du Théâtre du Passage à Neuchâtel.
Willy Fantin : « Je me suis dit que ça serait une belle façon de se rencontrer et de penser à autre chose. »
Parti de son propre parcours, Willy Fantin s’est vite aperçu sur les réseaux sociaux que son initiative touchait de nombreuses personnes. Des particuliers se sont proposés pour aider, donner de l’argent, alors que des entreprises se sont mobilisées pour donner des bons. Une tombola gratuite réunira notamment des prix pour une valeur de 10'000 francs. Dont « des lots utiles pour des gens en transition », ajoute Willy Fantin. Reste maintenant à finaliser les inscriptions, une centaine de personnes s’est déjà manifestée sur les 300 places possibles.
Pour que les gens s’inscrivent, « il faut encore enlever les barrières ».
Pour s’inscrire, Willy Fantin reconnait qu’il faut affronter plusieurs peurs. Par exemple, celle de passer une soirée avec des inconnus ou « de s’afficher en tant que chômeur ». Sans oublier le prix : 35 francs pour la soirée. Willy Fantin a conscience que cela peut être un frein, mais il tenait à soutenir les restaurateurs avec un prix symbolique. Une verrée d’accueil et le cocktail dinatoire sont compris dans le tarif, auxquels s’ajoutent des vins offerts par un producteur local.
« Tout le monde peut venir »
Même s’il est labellisé « pour les chômeurs », ce souper est ouvert à tous. Selon Willy Fantin, des personnes se sont montrées intéressées de venir depuis Lausanne pour participer à son souper.
« Des gens m’ont contacté en me disant : j’ai pas de souper de boîte cette année, est-ce que je peux venir ? »
Les inscriptions pour ce souper de boîte peuvent se faire auprès de la Brasserie du Passage, au 032 717 82 24 ou par email à noel.des.chomeurs@brasseriedupassage.ch. /swe