Le Téléthon réunit toujours les sapeurs-pompiers

Le premier week-end de décembre rime une nouvelle fois avec Téléthon. La manifestation s’est déroulée dans tout le canton de Neuchâtel et en Suisse, afin de récolter des dons pour soutenir la recherche pour les maladies génétiques rares. Petits et grands se réunissent pour se mobiliser ensemble, comme c’est le cas à Couvet. A l’extérieur, on retrouve Kevin Brocard, chef de fonction et responsable matériel au SDIS Val-de-Travers. « Ça fait 21 ans que je suis aux pompiers et ça fait 21 ans qu’on fait le Téléthon. » Et à l’intérieur du hangar, place à Benjamin, 13 ans : « Mon papa est pompier et j’aime bien aussi faire. Aujourd’hui, j’ai fait les affiches et j’ai amené des jouets pour montrer une intervention. »
Kevin Brocard : « On est là pour un moment convivial hors-pompiers, mais aussi pour fabriquer la soupe et les souvenirs et faire participer la population. »
Kevin Brocard estime quand même que moins de monde se déplace depuis la période de coronavirus, mais aussi la fin de la vente des peluches en 2023. A Couvet, un « coup de feu » est tout de même toujours observé à midi pour déguster la fameuse soupe aux pois, comme ailleurs dans le canton de Neuchâtel.
La relève se porte bien au Val-de-Travers
Le Téléthon, c’est aussi l’occasion de parler de la relève des sapeurs-pompiers. La section vallonnière compte d’ailleurs 26 jeunes, c’est le maximum de sa capacité comme en témoigne Léa, sapeur-pompier et monitrice JSP au Val-de-Travers. « Pour le mois de janvier on est plein : Nos nouvelles recrus sont annoncées et nos anciennes partent, mais elles rejoignent nos rangs au niveau des sapeurs-pompiers. »
Léa : « Ça permet de discuter avec la population, c’est un chouette moment de partage. »
Il est encore possible de faire un don sur le site suisse du Téléthon. /swe