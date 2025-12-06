Le Téléthon réunit toujours les sapeurs-pompiers

Kevin Brocard estime quand même que moins de monde se déplace depuis la période de coronavirus, mais aussi la fin de la vente des peluches en 2023. A Couvet, un « coup de feu » est tout de même toujours observé à midi pour déguster la fameuse soupe aux pois, comme ailleurs dans le canton de Neuchâtel.





La relève se porte bien au Val-de-Travers

Le Téléthon, c’est aussi l’occasion de parler de la relève des sapeurs-pompiers. La section vallonnière compte d’ailleurs 26 jeunes, c’est le maximum de sa capacité comme en témoigne Léa, sapeur-pompier et monitrice JSP au Val-de-Travers. « Pour le mois de janvier on est plein : Nos nouvelles recrus sont annoncées et nos anciennes partent, mais elles rejoignent nos rangs au niveau des sapeurs-pompiers. »