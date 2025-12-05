Un concours pour les 50 ans de la Ludothèque de La Chaux-de-Fonds

La Ludothèque de La Chaux-de-Fonds célèbre cinquante ans d’activité. Elle propose un grand concours ouvert à toute la population jusqu’à fin janvier. Dans un communiqué diffusé vendredi, l’institution chaux-de-fonnière annonce le lancement d’un jeu de pistes. Créée en 1975, la Ludothèque s’est imposée au fil des décennies comme un lieu de découverte pour les familles et les amateurs de jeux. Gérée depuis ses débuts par des bénévoles, elle défend toujours la même mission : promouvoir le jeu comme source d’apprentissage, de lien social et de plaisir.





Un jeu de pistes en six étapes

Pour marquer ce demi-siècle, la Ludothèque invite les habitants à participer à un concours spécial. Le principe est simple : six affiches ont été disséminées en ville, chacune présentant une énigme liée à l’univers du jeu. La première se trouve au pied de la Tour Espacité et indique le chemin vers les cinq autres.

Une fois les six énigmes résolues, les joueurs sont conviés à venir actionner la roue de la chance dans les locaux de la Ludothèque. Plusieurs prix sont à gagner. /comm-aju