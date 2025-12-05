Promotion spéciale pour la monnaie Val

Val’Action, l’association des commerçants du Val-de-Travers, lance une nouvelle action de promotion ...
Val’Action, l’association des commerçants du Val-de-Travers, lance une nouvelle action de promotion. Elle met en vente 75'000 Val à prix réduit du 5 au 14 décembre.

L’association Val’Action propose une nouvelle promotion pour encourager l’utilisation de la monnaie locale. (Photo : archives) L’association Val’Action propose une nouvelle promotion pour encourager l’utilisation de la monnaie locale. (Photo : archives)

Des Val à prix réduit. Val’Action propose une vente promotionnelle de sa monnaie locale en cette fin d’année, selon un communiqué de l’Association des commerçants du Val-de-Travers publié ce vendredi. Dès à présent et jusqu’au dimanche 14 décembre, 75'000 Val seront mis en vente à un tarif préférentiel, avec un rabais de 20%. Toute personne, sans restriction d’âge, pourra acheter jusqu’à 200 francs de Val, uniquement en cash.

La vente se déroulera à deux emplacements : le kiosque de Couvet et la mercerie le P’tit Python à Fleurier. Les commerçants ne seront pas pénalisés par cette action, rendue possible grâce à des donateurs qui soutiennent les petits commerces de la région. Les Val obtenus pourront être dépensés dans les enseignes partenaires du réseau. /comm-ero


