Promotion spéciale pour la monnaie Val

Des Val à prix réduit. Val’Action propose une vente promotionnelle de sa monnaie locale en cette fin d’année, selon un communiqué de l’Association des commerçants du Val-de-Travers publié ce vendredi. Dès à présent et jusqu’au dimanche 14 décembre, 75'000 Val seront mis en vente à un tarif préférentiel, avec un rabais de 20%. Toute personne, sans restriction d’âge, pourra acheter jusqu’à 200 francs de Val, uniquement en cash.

La vente se déroulera à deux emplacements : le kiosque de Couvet et la mercerie le P’tit Python à Fleurier. Les commerçants ne seront pas pénalisés par cette action, rendue possible grâce à des donateurs qui soutiennent les petits commerces de la région. Les Val obtenus pourront être dépensés dans les enseignes partenaires du réseau. /comm-ero