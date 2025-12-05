« Le monde en cause » : une soirée festive contre l’extrême droite anglaise

Des citoyens britanniques se mobilisent à leur manière pour lutter contre la montée de l’extrême ...
« Le monde en cause » : une soirée festive contre l’extrême droite anglaise

Des citoyens britanniques se mobilisent à leur manière pour lutter contre la montée de l’extrême droite. Des soirées sont notamment mises sur pied dans des pubs pour faire de la résistance.

Des soirées de résistance à l'extrême droite sont organisées dans des pubs anglais. (Photo d'illustration libre de droits). Des soirées de résistance à l'extrême droite sont organisées dans des pubs anglais. (Photo d'illustration libre de droits).

La lutte contre l’extrême droite s’organise en Grande-Bretagne. Alors que cette mouvance politique organise des manifestations de plus en plus importantes, le gouvernement est accusé de reprendre certaines de ses rhétoriques à son compte. Une partie des Britanniques résistent à leur manière, notamment en musique. Le reportage de notre correspondante à Londres, Marie Billon :

Ecouter le son

 

