« Faites-nous rire » : Le calendrier de l’Avent de Aude Bourrier

Cette année, les calendriers de l’Avent ne sont plus seulement l’affaire des enfants ni du chocolat : bienvenue dans l’ère des versions pour adultes, celles qui transforment le 1er décembre en festival quotidien de petites surprises. En Suisse, la tendance explose, Près de 40 % des calendriers vendus sur Galaxus sont désormais destinés aux grands enfants que nous sommes. Soins, thés, bières, gadgets lifestyle, coffrets beauté… les fenêtres cachent moins de sucre et plus de plaisir assumé. Le pays du chocolat semble avoir décidé qu’on pouvait aussi patienter jusqu’à Noël avec un sérum, une IPA artisanale ou un petit cadeau qui fait du bien au moral — ou à l’égo.

Et si les calendriers dit classiques gardent une place nostalgique, ils se font gentiment dépasser par ces nouveaux coffrets calibrés pour chouchouter les adultes. Aude Bourrier ne s’en prive pas d’ailleurs. Les jouets reculent, les livres, thés et produits beauté prennent l’ascendant, selon les mêmes chiffres officiels du e-commerce helvétique.

Bref : en 2025, ouvrir une petite fenêtre chaque matin n’est plus seulement un geste d’enfant sage — c’est devenu un sport national de saison ! Et notre humoriste l’assume.