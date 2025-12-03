Ça s’anime sur la Place du Marché de La Chaux-de-Fonds

Les festivités de l’Avent ont officiellement débuté mercredi au centre-ville de la Métropole horlogère. Les luminaires de Noël ont été allumés à l’issue d’une partie officielle. La nouveauté cette année, c’est une patinoire mise sur pied par l’association « Animation place du Marché ».
La place du Marché de la Chaux-de-Fonds vibre désormais au rythme de l’Avent. Les festivités de fin d’année ont été lancées ce mercredi. Les luminaires et le sapin ont été allumés à l’issue d’une partie officielle en fin de journée.
La grande nouveauté cette année sur la place, c’est une patinoire, installée jusqu’au 21 décembre. L’entrée est gratuite, tandis que la location de patins coûte 5 francs. Le projet a été porté par Anita Loichat et Nadia Pochon, fondatrices de l’association « Animation place du Marché ». Commerçante sur la place, Nadia Pochon a mobilisé ses contacts et investi du temps pour concrétiser la surface de glisse. « C’était un travail en tout cas à mi-temps depuis le mois de septembre », explique-t-elle.
Pour installer cette patinoire, Nadia Pochon a également dû mettre la main au porte-monnaie. « Je suis commerçante à La Chaux-de-Fonds depuis 40 ans. C’est grâce aux Chaux-de-Fonniers que j’ai pu faire tourner mon magasin. Parfois, il faut savoir rendre ce que l’on nous a donné », relativise la cofondatrice de la Vinothèque de la Charrière.
La collaboration avec la Commune et les différents services a été bonne, selon l’association. Mais elle a surtout été renforcée par les commerçants. « On a fait une petite carte de restauration. Tout ce qui est consommé en nourriture sur la Place du Marché vient de la place du Marché. Chaque restaurateur ou commerçant propose une assiette. C’est vraiment une collaboration de la Place du Marché pour toute la ville », souligne-t-elle.
Le budget total de cette opération patinoire se monte à environ 40'000 francs selon la fondatrice de l'association.
Nadia Pochon : « Pour nous, c’est mission accomplie, même si l’équilibre financier n’est pas encore là. »
Plusieurs dizaines d’enfants ont pu tester mercredi cette surface de glisse un peu différente. Notre reportage :
Juste à côté de la patinoire, un atelier de création de bougies était proposé gratuitement mercredi après-midi par le Service de la jeunesse chaux-de-fonnier. Là aussi, plusieurs dizaines de bambins étaient présents. Christian Pham Thai, animateur socioculturel, était ravi d’offrir cette activité à la population. « Pour nous, c’était important. En plus, c’est complémentaire à la patinoire », explique-t-il. Le Service de la jeunesse organisera une fête de Noël le 19 décembre pour les adolescents, afin de clôturer son implication dans les manifestations de fin d’année sur la place du Marché.
Christian Pham Thai : « Pour tous les acteurs présents aujourd’hui, on a envie que le public ait du plaisir et s’amuse. »
La patinoire de la place du Marché restera ouverte jusqu’au 21 décembre. Des activités sont proposées chaque jour par différents clubs et associations jusqu’au vendredi 12 décembre le programme est à retrouver ici. Les cabanons du Marché de Noël arriveront le 13 décembre. /yca