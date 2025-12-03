Ça s’anime sur la Place du Marché de La Chaux-de-Fonds

La place du Marché de la Chaux-de-Fonds vibre désormais au rythme de l’Avent. Les festivités de fin d’année ont été lancées ce mercredi. Les luminaires et le sapin ont été allumés à l’issue d’une partie officielle en fin de journée.

La grande nouveauté cette année sur la place, c’est une patinoire, installée jusqu’au 21 décembre. L’entrée est gratuite, tandis que la location de patins coûte 5 francs. Le projet a été porté par Anita Loichat et Nadia Pochon, fondatrices de l’association « Animation place du Marché ». Commerçante sur la place, Nadia Pochon a mobilisé ses contacts et investi du temps pour concrétiser la surface de glisse. « C’était un travail en tout cas à mi-temps depuis le mois de septembre », explique-t-elle.

Pour installer cette patinoire, Nadia Pochon a également dû mettre la main au porte-monnaie. « Je suis commerçante à La Chaux-de-Fonds depuis 40 ans. C’est grâce aux Chaux-de-Fonniers que j’ai pu faire tourner mon magasin. Parfois, il faut savoir rendre ce que l’on nous a donné », relativise la cofondatrice de la Vinothèque de la Charrière.

La collaboration avec la Commune et les différents services a été bonne, selon l’association. Mais elle a surtout été renforcée par les commerçants. « On a fait une petite carte de restauration. Tout ce qui est consommé en nourriture sur la Place du Marché vient de la place du Marché. Chaque restaurateur ou commerçant propose une assiette. C’est vraiment une collaboration de la Place du Marché pour toute la ville », souligne-t-elle.

Le budget total de cette opération patinoire se monte à environ 40'000 francs selon la fondatrice de l'association.