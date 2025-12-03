« C’est quoi ton association » : Le Centre Thérapies & Bien-être du Val-de-Ruz

Depuis un an, le Centre Thérapies & Bien-être du Val-de-Ruz s’est imposé comme un lieu de ressource pour toute personne souhaitant prendre soin de sa santé physique, émotionnelle ou psychologique. L’association, née d’une initiative locale, réunit aujourd’hui une vingtaine de thérapeutes sélectionnés pour leurs compétences et leur vision commune : considérer l’humain dans sa globalité. Massages, acupuncture, hypnose, nutrition, shiatsu, coaching, Pilates, plus de 30 approches complémentaires sont proposées, permettant un accompagnement sur mesure. « Nous guidons les personnes dès leur premier contact pour identifier leurs besoins », explique Géraldine Jaquier, et Sarah Vradis-Di Stefano, présidente et vice-présidente de l’association. Un fonctionnement pensé pour rendre les soins plus lisibles, plus accessibles, mais aussi plus personnalisés.

À l’heure du bilan, les fondatrices dressent une première année riche en projets, en rencontres et en retours positifs de la population. Et pour célébrer cette étape symbolique, le Centre ouvre ses portes au public le 13 décembre, de 10h à 15h, aux Geneveys-sur-Coffrane. Au programme : visites des espaces, présentation des thérapeutes, démonstrations, idées cadeaux bien-être, et même une tombola. Une occasion idéale pour découvrir l’envers du décor et comprendre comment ce lieu, et cette association, contribue à ancrer une santé de proximité durable dans le Val-de-Ruz.