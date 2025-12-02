« Les Experts » : comment éviter la surstimulation des enfants pendant les fêtes ?

Lumières, musiques, cadeaux, visites, repas tardifs… Le mois de décembre est magique, mais ...
« Les Experts » : comment éviter la surstimulation des enfants pendant les fêtes ?

Lumières, musiques, cadeaux, visites, repas tardifs… Le mois de décembre est magique, mais aussi extrêmement stimulant pour les tout-petits. Pour les aider à traverser cette période sans trop d’agitation – et préserver aussi le calme des parents –, Noée Pozzo, directrice de crèche dans le canton de Neuchâtel, partage ses conseils essentiels.

Noée Pozzo, directrice de crèche dans le canton de Neuchâtel, dans « La Matinale ». Noée Pozzo, directrice de crèche dans le canton de Neuchâtel, dans « La Matinale ».

Entre marchés de Noël, magasins bondés et journées qui débordent d’activité, les enfants sont rapidement submergés par la quantité de sollicitations sensorielles des fêtes. Selon Noée Pozzo, directrice de crèche dans le canton de Neuchâtel, les premiers signes de surstimulation sont souvent subtils : irritabilité soudaine, agitation inhabituelle, pleurs « sans raison », ou encore difficultés d’endormissement. Autant d’indicateurs qui montrent que l’enfant a atteint ses limites. Pour limiter cette saturation, notre experte recommande de réduire la cadence plutôt que d’empiler les activités. Une sortie plus courte, des pauses régulières, un coin calme pour souffler. De petits ajustements qui permettent à l’enfant de profiter de la période sans la subir. Préserver autant que possible son rythme – siestes, horaires de repas, moments de repos – reste également essentiel dans un mois où tout pousse à déborder.

Le moment des cadeaux constitue, lui, un véritable pic d’excitation. Noée Pozzo encourage les parents à accompagner ce temps fort avec douceur : déballer moins vite, espacer les surprises, laisser l’enfant explorer un jouet avant de passer au suivant. Car trop de stimuli d’un coup peut transformer la magie en chaos. Pour traverser les fêtes en sérénité, elle résume trois conseils clés : anticiper pour éviter l’accumulation, poser des limites claires mais bienveillantes, et instaurer régulièrement des instants de retour au calme. « Les fêtes ne sont pas un marathon », rappelle-t-elle. En laissant souffler petits et grands, chacun peut savourer pleinement la période, sans finir, comme on peut l’imaginer, en « guirlande emmêlée ».

Les conseils de notre experte, Noée Pozzo :

La semaine prochaine, Raphaël Vallat enfilera son costume d’expert pour se protéger sur internet, notamment face à l’intelligence artificielle dans notre quotidien. à retrouver mardi prochain, à 8h15 dans « La Matinale ». /rde


