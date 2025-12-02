FestiLudi remporte le Prix de la jeunesse citoyenne 2025

Le Prix de la jeunesse citoyenne 2025 a été décerné à l’association FestiLudi. La distinction a été remise ce mardi lors d’une cérémonie officielle à l’Hôtel de Ville de Neuchâtel, selon une annonce des autorités. L’association a été fondée par Quentin Despeisse et Valentin Perret, deux Corcellois âgés de 15 ans.

Le jeune duo met sur pied un festival de jeux de société « qui favorise le lien social, la rencontre intergénérationnelle et l’accessibilité culturelle » grâce à un prix d’entrée libre, indique la Ville de Neuchâtel. Depuis deux ans, FestiLudi transforme la salle de spectacles de Corcelles en espace ludique ouvert à toutes et tous. « Avec deux éditions couronnées de succès, FestiLudi semble promis à un bel avenir », a souligné le jury, qui relève également la dimension durable de l’évènement, rendue possible grâce aux prêts de jeux de Ludesco.

Pour rappel, le Prix de la jeunesse citoyenne distingue une initiative en faveur de l’engagement citoyen portée par des jeunes âgés de 12 à 25 ans. D’une valeur de 5'000 francs, il sera remis une année sur deux, en alternance avec le Prix de la citoyenneté. Toutes les informations concernant le prix 2025 sont à retrouver ici. /comm-pch