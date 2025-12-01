« Ma Commune à la Une » : La Sagne

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec ...
« Ma Commune à la Une » : La Sagne

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec les hebdomadaires qui font vivre nos régions.

Anthony Picard, éditeur et fondateur du Ô, dans « La Matinale ». Anthony Picard, éditeur et fondateur du Ô, dans « La Matinale ».

À La Sagne, l’histoire du village se lit autant dans ses paysages que dans ses murs. Installée au fond d’une vallée marécageuse et longtemps jugée inhospitalière, la commune n’a pourtant jamais cessé de surprendre par sa capacité à se réinventer. Le Musée de La Sagne, qui fête cette année les 100 ans de son installation à la rue du Crêt, en est l’un des symboles les plus éloquents. Le Ô, l’hebdo des montagnes, revient cette semaine sur cette saga fondatrice : des premiers colons attirés par des exonérations fiscales jusqu’à l’essor d’un artisanat robuste — dentelle, métiers d’hiver, puis horlogerie — qui a offert au village une stabilité et une reconnaissance inattendues.

Ce centenaire, célébré par un spectacle son et lumière, rappelle combien l’identité sagnarde est intimement liée à la rudesse de son environnement. Comme le souligne la conservatrice Esabeau Soguel, cette atmosphère particulière fait partie du charme du lieu et contribue à la fidélité d’un public attaché à son patrimoine. Pour Anthony Picard, éditeur du Ô, ce dossier illustre parfaitement la vitalité culturelle et sociale des Montagnes neuchâteloises.

Une vitalité que le Ô entend suivre au plus près. Dès 2026, les habitantes et habitants de La Brévine, de La Chaux-du-Milieu et du Cerneux-Péquignot recevront eux aussi l’hebdo des montagnes dans leur boîte aux lettres, marquant une nouvelle étape dans le développement du gratuit régional.

« Ma commune à la Une » revient lundi prochain dans « La Matinale », à 8h15. La semaine prochaine, la région de l’entre-deux-lac sera à l’honneur avec Le Bulcom. /rde


 

Actualités suivantes

Les deux initiatives sont parmi les moins bien acceptées

Les deux initiatives sont parmi les moins bien acceptées

Région    Actualisé le 30.11.2025 - 16:40

Un 12e Comptoir broyard « réussi », mais pas forcément à l'équilibre

Un 12e Comptoir broyard « réussi », mais pas forcément à l'équilibre

Région    Actualisé le 30.11.2025 - 16:39

Votations fédérales : résultats à Neuchâtel

Votations fédérales : résultats à Neuchâtel

Région    Actualisé le 01.12.2025 - 08:03

Votations fédérales : les résultats en direct

Votations fédérales : les résultats en direct

Région    Actualisé le 01.12.2025 - 08:23

Articles les plus lus

Le téléski du Crêt-Meuron carbure « à la passion »

Le téléski du Crêt-Meuron carbure « à la passion »

Région    Actualisé le 29.11.2025 - 16:47

Maude Christen et ses biscuits soutenus par l’Aide suisse à la montagne

Maude Christen et ses biscuits soutenus par l’Aide suisse à la montagne

Région    Actualisé le 30.11.2025 - 11:00

Votations fédérales : résultats à Neuchâtel

Votations fédérales : résultats à Neuchâtel

Région    Actualisé le 01.12.2025 - 08:03

Votations fédérales : les résultats en direct

Votations fédérales : les résultats en direct

Région    Actualisé le 01.12.2025 - 08:23

Collision avec un train à La Chaux-de-Fonds

Collision avec un train à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 29.11.2025 - 07:25

Comment le numérique rend les consommateurs plus vulnérables

Comment le numérique rend les consommateurs plus vulnérables

Région    Actualisé le 29.11.2025 - 15:01

Le téléski du Crêt-Meuron carbure « à la passion »

Le téléski du Crêt-Meuron carbure « à la passion »

Région    Actualisé le 29.11.2025 - 16:47

Maude Christen et ses biscuits soutenus par l’Aide suisse à la montagne

Maude Christen et ses biscuits soutenus par l’Aide suisse à la montagne

Région    Actualisé le 30.11.2025 - 11:00