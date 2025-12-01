« Ma Commune à la Une » : La Sagne

À La Sagne, l’histoire du village se lit autant dans ses paysages que dans ses murs. Installée au fond d’une vallée marécageuse et longtemps jugée inhospitalière, la commune n’a pourtant jamais cessé de surprendre par sa capacité à se réinventer. Le Musée de La Sagne, qui fête cette année les 100 ans de son installation à la rue du Crêt, en est l’un des symboles les plus éloquents. Le Ô, l’hebdo des montagnes, revient cette semaine sur cette saga fondatrice : des premiers colons attirés par des exonérations fiscales jusqu’à l’essor d’un artisanat robuste — dentelle, métiers d’hiver, puis horlogerie — qui a offert au village une stabilité et une reconnaissance inattendues.

Ce centenaire, célébré par un spectacle son et lumière, rappelle combien l’identité sagnarde est intimement liée à la rudesse de son environnement. Comme le souligne la conservatrice Esabeau Soguel, cette atmosphère particulière fait partie du charme du lieu et contribue à la fidélité d’un public attaché à son patrimoine. Pour Anthony Picard, éditeur du Ô, ce dossier illustre parfaitement la vitalité culturelle et sociale des Montagnes neuchâteloises.