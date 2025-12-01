Il n’y a pas d’arbre anonyme dans les forêts neuchâteloises

Le SITN a cartographié chaque individu en trois dimensions. Il a même entrainé une IA pour qu’elle reconnaisse les essences. De quoi offrir au forestier un panorama presque en temps réel.
Tous les arbres des forêts du canton de Neuchâtel sont cartographiés. C’est le SITN, le système d’information du territoire qui a réalisé ce travail au moyen de LiDAR. Une technologie qui permet grâce à un laser embarqué à bord d’un avion de reproduire très précisément un modèle en trois dimensions de ce qui se trouve au sol, grâce à des points.
Le premier relevé LiDAR du canton de Neuchâtel, en 2001, était composé d’un milliard de points. Le dernier en date, cette année, en compte 100 milliards. La précision devient telle que le SITN a pu aller encore plus loin. Avec l’aide du Service de la faune, des forêts et de la nature, il a entrainé une intelligence artificielle à reconnaitre l’essence de chaque arbre cartographié.
Corentin Junod, responsable de projet au SITN : « Ça va permettre dans le futur à mieux connaitre le territoire, de mieux faire face à des événements. »
La forêt neuchâteloise est cartographiée tous les trois ans par Swisstopo et le SITN en alternance. De quoi permettre aux forestiers de suivre de près l’évolution sur le terrain à large échelle et pratiquement en temps réel. Avant LiDAR, explique Romain Blanc, le co-ingénieur forestier cantonal, ils devaient se baser sur les inventaires qu’ils réalisaient eux-mêmes sur le terrain tous les 20 à 25 ans.
Romain Blanc : « Ça nous permet de voir l’évolution de la forêt qui est extrême ces dernières années avec les changements climatiques. »
Malgré ces avancées technologiques, le travail sur le terrain reste capital, précise Romain Blanc.
Le canton de Neuchâtel a un des relevés LiDAR de ses forêts les plus denses du pays et les compétences qui vont avec. De quoi intéresser d’autres collectivités publiques de Suisse. Le SITN a été contacté par de nombreux cantons suisses, mais aussi l’institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage ou encore l’EPFL.
Les données LiDAR du SITN sont consultables sur le géoportail cantonal. /cwi