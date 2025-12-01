Il n’y a pas d’arbre anonyme dans les forêts neuchâteloises

Tous les arbres des forêts du canton de Neuchâtel sont cartographiés. C’est le SITN, le système d’information du territoire qui a réalisé ce travail au moyen de LiDAR. Une technologie qui permet grâce à un laser embarqué à bord d’un avion de reproduire très précisément un modèle en trois dimensions de ce qui se trouve au sol, grâce à des points.

Le premier relevé LiDAR du canton de Neuchâtel, en 2001, était composé d’un milliard de points. Le dernier en date, cette année, en compte 100 milliards. La précision devient telle que le SITN a pu aller encore plus loin. Avec l’aide du Service de la faune, des forêts et de la nature, il a entrainé une intelligence artificielle à reconnaitre l’essence de chaque arbre cartographié.