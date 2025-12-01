Deux oppositions contre le home de Fleurier

Deux oppositions ont été déposées contre le nouveau home de Fleurier. Au terme de la mise à l’enquête publique, c’est ce que les autorités communales ont indiqué au sujet de ce projet d’établissement médico-social destiné à être construit rue des Petits Clos 37. Elles n’ont pas révélé sur quoi portaient ces démarches.

Initialement, le délai des oppositions devait courir jusqu’au 10 novembre. Il a été prolongé jusqu’au 25 novembre en raison de l’omission dans la liste des dérogations d’une exception à un article de la Loi cantonale sur l’aménagement du territoire. Celui-ci concernait la longueur du bâtiment. Au départ, la demande ne mentionnait que l’abattage d’arbres au chapitre des autorisations spéciales.

La procédure de traitement des oppositions est maintenant enclenchée. Les autorités vont les examiner, après quoi une tentative de conciliation va avoir lieu. A la suite de cette phase, l'autorité cantonale va se pencher sur le dossier, statuer sur les oppositions qui n'ont pas été levées et, le cas échéant, émettre une décision d'approbation.

Ce projet a été initié par la Fondation du Val-de-Travers en faveur des personnes âgées. Le souhait de cette institution est de remplacer les homes de Clairval et de Valfleuri par une structure unique située à Fleurier, à l’horizon 2030. /jhi