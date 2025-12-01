Deux oppositions contre le home de Fleurier

Au terme du délai, deux citoyens se sont opposés au projet de nouveau home à Fleurier, initié ...
Deux oppositions contre le home de Fleurier

Au terme du délai, deux citoyens se sont opposés au projet de nouveau home à Fleurier, initié par la Fondation du Val-de-Travers en faveur des personnes âgées.

L'EMS Clairval à Buttes sera désaffecté une fois le nouveau bâtiment Valfleuri à Fleurier construit. (Photo : archives). L'EMS Clairval à Buttes sera désaffecté une fois le nouveau bâtiment Valfleuri à Fleurier construit. (Photo : archives).

Deux oppositions ont été déposées contre le nouveau home de Fleurier. Au terme de la mise à l’enquête publique, c’est ce que les autorités communales ont indiqué au sujet de ce projet d’établissement médico-social destiné à être construit rue des Petits Clos 37. Elles n’ont pas révélé sur quoi portaient ces démarches.

Initialement, le délai des oppositions devait courir jusqu’au 10 novembre. Il a été prolongé jusqu’au 25 novembre en raison de l’omission dans la liste des dérogations d’une exception à un article de la Loi cantonale sur l’aménagement du territoire. Celui-ci concernait la longueur du bâtiment. Au départ, la demande ne mentionnait que l’abattage d’arbres au chapitre des autorisations spéciales.

La procédure de traitement des oppositions est maintenant enclenchée. Les autorités vont les examiner, après quoi une tentative de conciliation va avoir lieu. A la suite de cette phase, l'autorité cantonale va se pencher sur le dossier, statuer sur les oppositions qui n'ont pas été levées et, le cas échéant, émettre une décision d'approbation.

Ce projet a été initié par la Fondation du Val-de-Travers en faveur des personnes âgées. Le souhait de cette institution est de remplacer les homes de Clairval et de Valfleuri par une structure unique située à Fleurier, à l’horizon 2030. /jhi


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« Le dossier du lundi » : Isabelle Chassot déçue après le rejet massif du service citoyen

« Le dossier du lundi » : Isabelle Chassot déçue après le rejet massif du service citoyen

Région    Actualisé le 01.12.2025 - 11:44

« Ma Commune à la Une » : La Sagne

« Ma Commune à la Une » : La Sagne

Région    Actualisé le 01.12.2025 - 09:25

Les deux initiatives sont parmi les moins bien acceptées

Les deux initiatives sont parmi les moins bien acceptées

Région    Actualisé le 30.11.2025 - 16:40

Un 12e Comptoir broyard « réussi », mais pas forcément à l'équilibre

Un 12e Comptoir broyard « réussi », mais pas forcément à l'équilibre

Région    Actualisé le 30.11.2025 - 16:39

Articles les plus lus

Un 12e Comptoir broyard « réussi », mais pas forcément à l'équilibre

Un 12e Comptoir broyard « réussi », mais pas forcément à l'équilibre

Région    Actualisé le 30.11.2025 - 16:39

Les deux initiatives sont parmi les moins bien acceptées

Les deux initiatives sont parmi les moins bien acceptées

Région    Actualisé le 30.11.2025 - 16:40

Votations fédérales : résultats à Neuchâtel

Votations fédérales : résultats à Neuchâtel

Région    Actualisé le 01.12.2025 - 08:03

« Ma Commune à la Une » : La Sagne

« Ma Commune à la Une » : La Sagne

Région    Actualisé le 01.12.2025 - 09:25

Un 12e Comptoir broyard « réussi », mais pas forcément à l'équilibre

Un 12e Comptoir broyard « réussi », mais pas forcément à l'équilibre

Région    Actualisé le 30.11.2025 - 16:39

Les deux initiatives sont parmi les moins bien acceptées

Les deux initiatives sont parmi les moins bien acceptées

Région    Actualisé le 30.11.2025 - 16:40

Votations fédérales : résultats à Neuchâtel

Votations fédérales : résultats à Neuchâtel

Région    Actualisé le 01.12.2025 - 08:03

Votations fédérales : les résultats en direct

Votations fédérales : les résultats en direct

Région    Actualisé le 01.12.2025 - 08:23

Le téléski du Crêt-Meuron carbure « à la passion »

Le téléski du Crêt-Meuron carbure « à la passion »

Région    Actualisé le 29.11.2025 - 16:47

Maude Christen et ses biscuits soutenus par l’Aide suisse à la montagne

Maude Christen et ses biscuits soutenus par l’Aide suisse à la montagne

Région    Actualisé le 30.11.2025 - 11:00

Votations fédérales : résultats à Neuchâtel

Votations fédérales : résultats à Neuchâtel

Région    Actualisé le 01.12.2025 - 08:03

Votations fédérales : les résultats en direct

Votations fédérales : les résultats en direct

Région    Actualisé le 01.12.2025 - 08:23