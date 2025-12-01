Dernière ligne droite pour l’Hôtel de La Vue-des-Alpes

Le Conseil communal de Val-de-Ruz a clarifié les dernières étapes pour la remise en fonction de l’Hôtel de La Vue-des-Alpes ce lundi. L’établissement devrait rouvrir fin avril 2026, les réservations seront possibles dès le mois de janvier.
L’offre hôtelière se précise à la Vue-des-Alpes. Un état des lieux du projet a été présenté ce lundi après-midi par le Conseil communal de Val-de-Ruz et la société d’exploitation de l’hôtel-restaurant HVDA SA. Fort d’une nouvelle direction, l’établissement devrait rouvrir à la fin du mois d’avril, estime la Commune. Pour rappel, l’établissement avait fermé en avril 2022, avant d’être racheté par la Commune à la fin de cette même année. Les travaux de réaménagement, initialement devisés à 5,6 millions de francs, ont été lancés il y a une année. Ils prévoient une remise à neuf du bâtiment, qui comprendra un restaurant d’une centaine de places intérieurs, vingt chambres, des salles de conférences et un hub touristique. A cinq mois de la réouverture, le gros œuvre est presque terminé, il restera les finitions :
Visite du chantier
Ce nouveau complexe sera dirigé par Micaela Reis. Nommée en septembre 2025, la nouvelle directrice de l’hôtel-restaurant prend officiellement ses fonctions ce 1er décembre. « J’ai un sentiment de fraîcheur », avoue Micaela Reis. « Il y a un énorme élan positif. Je vois que les travaux avancent bien et que tous nos partenaires sont motivés. » Parmi ses nombreux impératifs d’ici à l’ouverture en avril 2026, la nouvelle directrice devra notamment composer son équipe pour la gestion de l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes. Les premiers postes ont été mis au concours depuis la mi-novembre. L’établissement recherche un ou une responsable de la cuisine, du service d’accueil et de réception ainsi que de la technique et conciergerie. Il lui reste donc du pain sur la planche.
Micaela Reis : « Ce sera à la direction de mettre en place toute une structure. »
La nouvelle équipe sera en place dès avril 2026 en prévision de l’ouverture de l’hôtel-restaurant. Les premières réservations seront possibles dès le mois de janvier, mais des offres commerciales sont d’ores et déjà accessibles sur le site internet de l’établissement.
Un conseil d’administration élargie et une nouvelle association
Le conseil d’administration de la société HVDA SA s’est également élargi, a annoncé ce lundi sa présidente Anouk Arbona. Trois nouveaux membres : Pauline Laurent, directrice générale de l’hôtel Palafitte à Neuchâtel ; Anne Cheseaux, spécialisée dans le conseil et l’audit financier dans l’hôtellerie-restauration et René Barbezat, ancien directeur financier de la Ville de La Chaux-de-Fonds ; rejoignent le conseil d’administration. « Les trois nouveaux membres comblent parfaitement toutes les demandes et tous les besoins pour faire fonctionner l’établissement », estime la présidente du conseil d’administration Anouk Arbona.
De plus, une nouvelle association pour le développement du site est née ce 1er décembre. Baptisée Vue-des-Alpes 360, cette entité aura pour mission de « promouvoir le dialogue et la concertation entre les acteurs intéressés au développement de la Vue-des-Alpes ». Le conseillé communal Jean-Claude Brechbühler en est le président. Selon lui, l’association a pour but de garantir une bonne coordination entre tous les acteurs.
Jean-Claude Brechbühler : « Ces acteurs viendront pour faire vivre cette Vue-des-Alpes. »
D’autres acteurs et communes pourront, s’ils le souhaitent, intégrer cette association par la suite. « Nous sommes ouvert à toutes candidatures pour faire vivre ce lieu », termine le président de Vue-des-Alpes 360. /crb