Dernière ligne droite pour l’Hôtel de La Vue-des-Alpes

La nouvelle équipe sera en place dès avril 2026 en prévision de l’ouverture de l’hôtel-restaurant. Les premières réservations seront possibles dès le mois de janvier, mais des offres commerciales sont d’ores et déjà accessibles sur le site internet de l’établissement.





Un conseil d’administration élargie et une nouvelle association

Le conseil d’administration de la société HVDA SA s’est également élargi, a annoncé ce lundi sa présidente Anouk Arbona. Trois nouveaux membres : Pauline Laurent, directrice générale de l’hôtel Palafitte à Neuchâtel ; Anne Cheseaux, spécialisée dans le conseil et l’audit financier dans l’hôtellerie-restauration et René Barbezat, ancien directeur financier de la Ville de La Chaux-de-Fonds ; rejoignent le conseil d’administration. « Les trois nouveaux membres comblent parfaitement toutes les demandes et tous les besoins pour faire fonctionner l’établissement », estime la présidente du conseil d’administration Anouk Arbona.

De plus, une nouvelle association pour le développement du site est née ce 1er décembre. Baptisée Vue-des-Alpes 360, cette entité aura pour mission de « promouvoir le dialogue et la concertation entre les acteurs intéressés au développement de la Vue-des-Alpes ». Le conseillé communal Jean-Claude Brechbühler en est le président. Selon lui, l’association a pour but de garantir une bonne coordination entre tous les acteurs.