Votations fédérales : résultats à Neuchâtel

Les Neuchâteloises et Neuchâtelois ont refusé les deux initiatives soumises au peuple ce dimanche. L’initiative pour l’avenir est rejetée à 68,6%, alors que le service citoyen est largement balayé par 84,9% des suffrages. Le taux de participation a atteint 36% pour les deux objets.





« Non » au service citoyen

L’initiative service citoyen est balayée par 84,9% (35'175 suffrages) dans le canton de Neuchâtel. Aucune commune du canton n’a accepté le texte. Les communes qui rejettent le plus nettement le texte sont La Chaux-du-Milieu à 94,2%, La Brévine avec 91,6%, Brot-Plamboz avec 89%. Au niveau suisse, le « non » semble aussi l’emporter.

