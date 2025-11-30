Votations fédérales : résultats à Neuchâtel

La population neuchâteloise dit « non » au service citoyen ainsi qu’à l’initiative pour l’avenir ...
La population neuchâteloise dit « non » au service citoyen ainsi qu’à l’initiative pour l’avenir ce dimanche 30 novembre. Au niveau fédéral, les deux initiatives sont également balayées.

Le peuple suisse s’est prononcé sur deux initiatives fédérales ce dimanche. (Photo : Georges Henz). Le peuple suisse s’est prononcé sur deux initiatives fédérales ce dimanche. (Photo : Georges Henz).

Les Neuchâteloises et Neuchâtelois ont refusé les deux initiatives soumises au peuple ce dimanche. L’initiative pour l’avenir est rejetée à 68,6%, alors que le service citoyen est largement balayé par 84,9% des suffrages. Le taux de participation a atteint 36% pour les deux objets.


« Non » au service citoyen 

L’initiative service citoyen est balayée par 84,9% (35'175 suffrages) dans le canton de Neuchâtel. Aucune commune du canton n’a accepté le texte. Les communes qui rejettent le plus nettement le texte sont La Chaux-du-Milieu à 94,2%, La Brévine avec 91,6%, Brot-Plamboz avec 89%. Au niveau suisse, le « non » semble aussi l’emporter.

« Non » à l’initiative pour l’avenir 

L’initiative pour l’avenir est également refusée par 68,6% (28’294 suffrages) dans le canton de Neuchâtel. Le texte est aussi rejeté par l’ensemble des communes. Les communes les plus défavorables sont La Côte-aux-Fées à 88,7%, Le Cerneux-Péquignot avec 86,8% et La Brévine avec 85,8%. Au niveau fédéral, le « non » l’emporte aussi massivement. /mlm


