Votations fédérales : résultats à Neuchâtel

Les Neuchâteloises et Neuchâtelois ont refusé les deux initiatives soumises au peuple ce dimanche. L’initiative pour l’avenir est rejetée à 68,6%, alors que le service citoyen est largement balayé par 84,9% des suffrages. Le taux de participation a atteint 36% pour les deux objets.
« Non » au service citoyen
L’initiative service citoyen est balayée par 84,9% (35'175 suffrages) dans le canton de Neuchâtel. Aucune commune du canton n’a accepté le texte. Les communes qui rejettent le plus nettement le texte sont La Chaux-du-Milieu à 94,2%, La Brévine avec 91,6%, Brot-Plamboz avec 89%. Au niveau suisse, le « non » semble aussi l’emporter.
L’initiative pour l’avenir est également refusée par 68,6% (28’294 suffrages) dans le canton de Neuchâtel. Le texte est aussi rejeté par l’ensemble des communes. Les communes les plus défavorables sont La Côte-aux-Fées à 88,7%, Le Cerneux-Péquignot avec 86,8% et La Brévine avec 85,8%. Au niveau fédéral, le « non » l’emporte aussi massivement. /mlm