Un 12e Comptoir broyard « réussi », mais pas forcément à l'équilibre

Près de 100'000 visiteurs en dix jours à Payerne, plus de 200 exposants et 25 événements : à l'heure du bilan, ces chiffres poussent les organisateurs du Comptoir broyard à parler d'une 12e édition « particulièrement réussie ». Malgré le succès de la manifestation, le comité avertit qu'avec une hausse des coûts de « plus de 15%, le bouclement des comptes s'annonce difficile ». Les responsables estiment que « l'engagement bénévole de l'équipe d'organisation ne suffira plus à absorber l'augmentation structurelle des coûts d'infrastructure, de sécurité et de mobilité ». Ils en appellent donc à un soutien financier des autorités « communales et régionales » pour maintenir cette vitrine de l'économie de la région.


