Le téléski du Crêt-Meuron carbure « à la passion »

Le ski alpin s’accroche, dans la région. La saison a démarré mercredi à la première neige et ce samedi, malgré le redoux, quelques installations tournaient encore aux Savagnières, à la Corbatière, aux Loges et au Crêt-Meuron. C’est une histoire de passion. Le Crêt-Meuron est un téléski qui a été remis en marche il y a cinq ans par une équipe de copains.

Et ce samedi matin, malgré le très faible enneigement et un temps à la pluie, plusieurs familles étaient là à l’ouverture, sur ce site proche de la Vue-des-Alpes. Nous avons rencontré les responsables de l’installation.





A l'affût du moindre flocon

A l’intérieur du local du téléski, quatre des cinq bénévoles présents ce jour-là sur le site s’activent avant l’ouverture de 9 heures. Le cinquième entre après avoir inspecté l’état de la piste : « Ce réchauffement, ça ne nous aide pas », lance Pierre-Olivier à la cantonade. Lui qui donnait « déjà des cours de ski dans les années 1980 » sait à quel point l’or blanc fait défaut aujourd’hui. « A l’époque, il y avait jusqu’à 120 enfants pour les cours de ski du samedi matin », témoigne-t-il.

Aujourd’hui, « on scrute toujours attentivement la météo et dès qu’on peut, on met tout en œuvre pour ouvrir », explique Léonard Reichen, l’un des fondateurs de l’association du téléski. « On marche à la passion, on a de la chance d’avoir un précieux et fidèle noyau de bénévoles pour décharger le comité, qui est quand même presque au complet ce matin, parce qu’on est tout content de presser sur le bouton et de voir le téléski tourner », sourit-il.

Autre fondateur, Stéphane Miserez n’est pas le dernier à proposer des cafés aux visiteurs ! « On est des enfants de La Chaux-de-Fonds, on a tous appris à skier par ici. Chaque fois que je passais devant à vélo l’été, voir ce câble et ces arbalètes inutiles était un crève-cœur. Autour d'une bouteille de blanc, on s’est lancé le défi entre copains de remettre en route ce téléski », se souvient-il.





L'attachement de la population locale

Malgré quelques gouttes de pluie, « les gens sont arrivés pile à l’heure de l’ouverture », se réjouit Nicolas Grandjean, le président de l’association, « ça montre l’attachement de la population locale pour ce téléski. Pas besoin qu’il fasse grand beau avec 50 cm de poudreuse pour que les gens viennent… »

De l’autre côté de la colline, à la Corbatière, les exploitants du premier téléski ouvert cette saison ont déjà accueilli « plus de 400 personnes au total mercredi et vendredi ». Les téléskis de la région tourneront-ils encore ce dimanche ? Avec le redoux, mieux vaut jeter un œil au bulletin d’enneigement avant de mettre les skis dans la voiture… /vco

