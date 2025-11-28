Une initiative pour baisser les impôts à Boudry

Elle sera lancée samedi par six habitants de la commune. Ils demandent de faire passer le coefficient ...
Elle sera lancée samedi par six habitants de la commune. Ils demandent de faire passer le coefficient fiscal de 68 à 63 points. Le délai pour la récolte des signatures est fixé au 28 mai 2026.

L'initiative demande d'abaisser le coefficient fiscal à Boudry de 68 à 63 points. (Image d'illustration). L'initiative demande d'abaisser le coefficient fiscal à Boudry de 68 à 63 points. (Image d'illustration).

Baisser de 68 à 63 le coefficient fiscal à Boudry ! Un groupe de six personnes vient de lancer une initiative populaire en ce sens. L’avis est paru ce vendredi dans la Feuille officielle. La récolte des 480 signatures requises commence ce samedi. Les initiants ont six mois, soit jusqu’au 28 mai 2026, pour déposer leur texte. /sma


