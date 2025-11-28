Une initiative pour baisser les impôts à Boudry

Baisser de 68 à 63 le coefficient fiscal à Boudry ! Un groupe de six personnes vient de lancer une initiative populaire en ce sens. L’avis est paru ce vendredi dans la Feuille officielle. La récolte des 480 signatures requises commence ce samedi. Les initiants ont six mois, soit jusqu’au 28 mai 2026, pour déposer leur texte. /sma