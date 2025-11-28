Sous la cour de récréation, deux salles de sport

Plus de 10 ans se sont écoulés entre les premières discussions et la fin des travaux. Le collège des Parcs rénové et agrandi est terminé. Vendredi matin, après trois ans de chantier, les autorités communales ont présenté les derniers éléments tout juste achevés : deux salles d’éducation physique et deux cours d’école fraiches et ludiques agrémentées d’œuvres réalisées par les artistes Christian Gonzenbach et Vincent Kohler.

Les espaces dédiés à la gymnastique ont été construits sous la cour sud de l’établissement scolaire. En enfilade, les deux salles occupent un volume de 55m sur 16m et 9m de haut. Elles serviront aux élèves bien sûr mais également, en dehors de l’horaire scolaire, au basketball avec le mouvement jeunesse d’Union et le mouvement féminin d’Eagles by Neuchâtelle et au club de badminton de la ville.

Un chantier de cette taille en milieu urbain représente un véritable défi. Mais il n’y a pas eu de mauvaise surprise, se réjouit la présidente de la Ville, Nicole Baur.