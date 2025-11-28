Sous la cour de récréation, deux salles de sport

Plus de 10 ans se sont écoulés entre les premières discussions et la fin des travaux. Le collège des Parcs rénové et agrandi est terminé. Vendredi matin, après trois ans de chantier, les autorités communales ont présenté les derniers éléments tout juste achevés : deux salles d’éducation physique et deux cours d’école fraiches et ludiques agrémentées d’œuvres réalisées par les artistes Christian Gonzenbach et Vincent Kohler.
Les espaces dédiés à la gymnastique ont été construits sous la cour sud de l’établissement scolaire. En enfilade, les deux salles occupent un volume de 55m sur 16m et 9m de haut. Elles serviront aux élèves bien sûr mais également, en dehors de l’horaire scolaire, au basketball avec le mouvement jeunesse d’Union et le mouvement féminin d’Eagles by Neuchâtelle et au club de badminton de la ville.
Un chantier de cette taille en milieu urbain représente un véritable défi. Mais il n’y a pas eu de mauvaise surprise, se réjouit la présidente de la Ville, Nicole Baur.
Nicole Baur : « Il fallait creuser sans faire de dégâts au bâtiment principal. »
Les plus de 400 élèves du collège des Parcs et leurs enseignants, qui avaient dû apprendre le nomadisme durant les travaux, investiront les nouvelles salles de gym dès le 1er décembre.
Xavier Humair : « Ça change la vie pour les élèves et pour les enseignants. »
L’inauguration des nouvelles installations sportives et scolaires aura lieu le 9 mai prochain.
Ce chantier de rénovation et d’agrandissement du collège des Parcs a été l’un des plus importants de la Ville de Neuchâtel. Il aura coûté quelque 45 millions de francs.
Ces deux nouvelles salles de gym ne permettent pas de répondre aux besoins scolaires dans le domaine, mais c’est un pas dans la bonne direction. Dans un rapport d’information publié à la fin de l’année 2024, le Conseil communal estimait qu’il faudrait cinq salles supplémentaires pour répondre aux exigences légales scolaires. /cwi