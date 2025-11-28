« Le monde en cause » : les trottinettes en libre accès sur la sellette à Bruxelles

Les trottinettes électriques en libre accès vont peut-être bientôt disparaitre à Bruxelles. Ce ne sont pas des questions de sécurité routière qui sont en cause, mais de lutte contre le trafic de drogue et surtout les fusillades mortelles liées au narcotrafic qui se multiplient depuis quelques mois dans la capitale belge. Il y en a eu presque 200 au cours des deux dernières années. Des fusillades au cours de laquelle les auteurs utilisent très souvent ce type d'engins. L’interdiction est demandée par le procureur comme nous l’explique notre correspondant à Bruxelles, Jean-Jacques Héry :