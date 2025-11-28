« Faites-nous rire » : Ôde aux fleuristes par David Charles

Edition spéciale pour notre rendez-vous d’humour. En direct de la boutique florale La Joconde ...
La poésie florale s’est invitée dans « La Matinale », en direct de la boutique florale La Joconde à Neuchâtel, où David Charles s’est laissé emporter par l’ambiance parfumée pour livrer un moment aussi tendre que joyeusement décalé. Une vision très personnelle du langage des fleurs : entre roses qui avouent l’amour ou la jalousie, orchidée subtilement « complexe » (mais surtout pas compliquée !), et delphinium mystérieux comme un adolescent cherchant sa voie au forum des métiers.

Une galerie végétale qui parle des gens mieux que n’importe quel test de personnalité, même si David Charles avoue avoir inventé cette théorie, parce que ça sonnait bien dans une chronique.

David Charles dans « La Matinale » :

Félicitations à Marie-Noël, qui remporte son sapin de Noel, offert par de la boutique florale La Joconde à Neuchâtel. /rde


 

