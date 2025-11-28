En route pour Berne : Didier Calame

La session d'hiver des Chambres fédérales s’ouvre lundi. Cette session, qui se tiendra jusqu'au 19 décembre, sera aussi marquée par plusieurs élections. L'UDC fribourgeois Pierre-André Page accèdera à la présidence du Conseil national. Le centriste grison Stefan Engler devrait présider le Conseil des États. Le conseiller fédéral Guy Parmelin prendra quant à lui la présidence de la Confédération.

Le budget de la Confédération sera au centre des discussions. La commission des finances du Conseil national souhaite augmenter les moyens alloués à l'armée et à l'agriculture. Une proposition que soutiendra le conseiller national UDC neuchâtelois Didier Calame. Il a indiqué, vendredi, dans La Matinale, que « La commission a décidé d'augmenter un peu le budget agricole, ce qui est bien. (…) L'agriculture est toujours soumise à de fortes pressions sur les prix des produits. » Concernant l'armée, le parlementaire rappelle que « depuis une trentaine d'années, le budget militaire était sous pression ». Et la situation internationale justifie selon lui cette hausse. La commission du national propose en revanche de réduire les budgets alloués au social et à l'aide au développement. Un choix que défend, avec nuance, le conseiller national UDC. « Ces dernières années, l'aide au développement et le social ont toujours été préservés. À un moment donné, il y a des choix à faire », explique Didier Calame. Il relève cependant qu’il préfèrerait « qu'on baisse encore l'aide au développement et qu'on remette cet argent dans le social pour les gens qui vivent et travaillent dans ce pays. »