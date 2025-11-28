En route pour Berne : Didier Calame

Les Parlementaires reprennent le chemin de Berne. La session d’hiver s’ouvre lundi sous la Coupole fédérale. Elle se tient jusqu’au 19 décembre. L’élection des présidents des deux chambres et de celui de la Confédération et le budget 2026 sont notamment au programme.
La session d'hiver des Chambres fédérales s’ouvre lundi. Cette session, qui se tiendra jusqu'au 19 décembre, sera aussi marquée par plusieurs élections. L'UDC fribourgeois Pierre-André Page accèdera à la présidence du Conseil national. Le centriste grison Stefan Engler devrait présider le Conseil des États. Le conseiller fédéral Guy Parmelin prendra quant à lui la présidence de la Confédération.
Le budget de la Confédération sera au centre des discussions. La commission des finances du Conseil national souhaite augmenter les moyens alloués à l'armée et à l'agriculture. Une proposition que soutiendra le conseiller national UDC neuchâtelois Didier Calame. Il a indiqué, vendredi, dans La Matinale, que « La commission a décidé d'augmenter un peu le budget agricole, ce qui est bien. (…) L'agriculture est toujours soumise à de fortes pressions sur les prix des produits. » Concernant l'armée, le parlementaire rappelle que « depuis une trentaine d'années, le budget militaire était sous pression ». Et la situation internationale justifie selon lui cette hausse. La commission du national propose en revanche de réduire les budgets alloués au social et à l'aide au développement. Un choix que défend, avec nuance, le conseiller national UDC. « Ces dernières années, l'aide au développement et le social ont toujours été préservés. À un moment donné, il y a des choix à faire », explique Didier Calame. Il relève cependant qu’il préfèrerait « qu'on baisse encore l'aide au développement et qu'on remette cet argent dans le social pour les gens qui vivent et travaillent dans ce pays. »
Accord commercial avec les États-Unis : une satisfaction mitigée
L'accord trouvé avec les États-Unis pour abaisser les droits de douane de 39% à 15% ne satisfait pas pleinement le conseiller national UDC neuchâtelois. La baisse permettra certes de laisser les entreprises exportatrices souffler un peu, mais il regrette que des produits agricoles figurent également dans cet accord. « On parle de poulets nettoyés au chlore, ce n'est pas le top. De la viande qui vient des États-Unis, c’est de toute façon de la viande aux hormones. » Malgré ces réserves, Didier Calame reconnaît que cette baisse des droits de douane représente un progrès. Cet accord fera l’objet de discussion lors de cette session à la Commission des affaires extérieures, dont fait partie Didier Calame. /sma