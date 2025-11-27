Syndicom accuse La Poste de pousser ses employés vers la sortie

La liste des accusations est longue et les mots employés sont forts. Syndicom a tenu une conférence de presse ce jeudi à Neuchâtel pour dénoncer les conditions de travail des employés des bureaux de poste. Cette annonce est le fruit d’un mandat syndical, signé par 122 collaborateurs sur les 150 que compte la filiale Poste de l’Arc jurassien, soit environ 80% du personnel. Ces bureaux de poste vivent une restructuration depuis 2024. Comme l’avait annoncé La Poste il y a environ une année, 24 filiales de l’Arc jurassien allaient subir des « transformations ». Une réorganisation des équipes était aussi prévue, passant de neuf équipes de 17 à 20 personnes à cinq équipes du même nombre de personnes dans la région. Cependant, La Poste avait affirmé qu’aucun licenciement n’était prévu et qu’elle comptait sur des départs naturels (départs à la retraite ou départs volontaires).





« Durcisssement des conditions de travail »

Alerté pendant l’été par des collaborateurs, le syndicat Syndicom a ensuite organisé deux assemblées pour recueillir des témoignages. Aujourd’hui, il dénonce un durcissement des conditions de travail. Sur la base de plusieurs témoignages, le syndicat explique que la Poste ferait pression sur ses employés afin qu’ils démissionnent volontairement. « Une stratégie du choc », affirme Virginie Zürcher, co-responsable Syndicom pour la région romande.