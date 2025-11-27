Syndicom accuse La Poste de pousser ses employés vers la sortie

Mandaté par plus de 120 employés des offices de poste de l’Arc jurassien, Syndicom a dénoncé ce jeudi devant la presse la pression subie par les collaborateurs dans le cadre de la restructuration des bureaux de poste annoncée l’année dernière. Questionnée, la Poste nie en bloc.
La liste des accusations est longue et les mots employés sont forts. Syndicom a tenu une conférence de presse ce jeudi à Neuchâtel pour dénoncer les conditions de travail des employés des bureaux de poste. Cette annonce est le fruit d’un mandat syndical, signé par 122 collaborateurs sur les 150 que compte la filiale Poste de l’Arc jurassien, soit environ 80% du personnel. Ces bureaux de poste vivent une restructuration depuis 2024. Comme l’avait annoncé La Poste il y a environ une année, 24 filiales de l’Arc jurassien allaient subir des « transformations ». Une réorganisation des équipes était aussi prévue, passant de neuf équipes de 17 à 20 personnes à cinq équipes du même nombre de personnes dans la région. Cependant, La Poste avait affirmé qu’aucun licenciement n’était prévu et qu’elle comptait sur des départs naturels (départs à la retraite ou départs volontaires).
« Durcisssement des conditions de travail »
Alerté pendant l’été par des collaborateurs, le syndicat Syndicom a ensuite organisé deux assemblées pour recueillir des témoignages. Aujourd’hui, il dénonce un durcissement des conditions de travail. Sur la base de plusieurs témoignages, le syndicat explique que la Poste ferait pression sur ses employés afin qu’ils démissionnent volontairement. « Une stratégie du choc », affirme Virginie Zürcher, co-responsable Syndicom pour la région romande.
Virginie Zürcher : « Ces restructurations sont faites à marche forcée. »
Le management accélèrerait donc le mouvement afin que la restructuration soit plus rapide que prévue au sein des offices de l’Arc jurassien, selon Syndicom. Ce n’est pourtant pas la première fois que La Poste annonce des restructurations. En 2017 déjà, elle avait entamé une refonte de son fonctionnement au sein des offices de poste en donnant clairement le nombre de licenciements et son plan social. Syndicom déplore une communication moins transparente cette fois-ci.
« Il y avait une information plus précise quant à la stratégie. »
De son côté, la porte-parole de la Poste Nathalie Dérobert tombe des nues. Cette dernière, qui a appris la démarche de Syndicom par la presse, affirme que le géant jaune n’a aucune connaissance d’un potentiel mal-être chez ses employés des bureaux de poste.
Nathalie Dérobert : « Nous n'avons aucun chiffre qui pourrait étayer cette information. »
Selon la porte-parole, il n’y a pas eu de changement dans la stratégie de communication de la part de la Poste quant à ses restructurations. Nathalie Dérobert affirme que les employés sont la priorité de l’entreprise. Aucun départ ne serait donc forcé, explique la Poste. Seuls les chefs d’équipes seront potentiellement impactés par la restructuration, explique la porte-parole.
« Nous ne prévoyons aucun licenciement au sein des collaborateurs. »
La restructuration des offices de poste est une stratégie nationale, mais sur les deux régions romandes de la Poste, seule celle de l’Arc jurassien semble poser problème. « On sent une pression partout en Suisse parce qu’une refonte amène forcément du stress, mais les collaborateurs de l’Arc jurassien semblent particulièrement impactés », explique Virginie Zürcher, sans pouvoir expliquer pourquoi. Nathalie Dérobert explique que cette rapidité de transition évoquée par Syndicom peut être due au fait que la période de transformation du réseau postal 2024-2028 dans l’Arc jurassien est plus marquée. « La période de transformation qui a eu lieu entre 2017 et 2021 avait moins touché l’Arc jurassien», explique Nathalie Dérobert en évoquant un phénomène de rattrapage.
Négociations ?
Syndicom demande l’ouverture de négociations avec la Poste et expose clairement ses revendications : l’arrêt immédiat des pressions exercées sur les employés et la fin des objectifs de ventes. De plus, le syndicat souhaite que le géant jaune assume la réduction des effectifs et annonce un licenciement collectif, ainsi qu’un plan social. De son côté, la Poste ne ferme pas d'emblée la porte : « Nous allons examiner en profondeur les reproches et les revendications de Syndicom », termine Nathalie Dérobert. /crb