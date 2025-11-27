Mettre en valeur les peintres de l’École de Saint-Blaise

Une nouvelle structure pour faire revivre les peintres de l'École de Saint-Blaise. L'Association Marc Jacot-Guillarmod a vu le jour la semaine passée. Elle se donne pour mission de documenter et valoriser les œuvres de peintres neuchâtelois actifs entre la seconde moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. Jules Aubert, l’un des membres fondateurs de l’association, est juriste et termine un Master en histoire de l’art. Il a expliqué jeudi, dans La Matinale, que ces artistes, que l’on peut regrouper sous l'appellation « École de Saint-Blaise », méritent une place plus importante dans l'histoire de l'art suisse.





Un héritage à préserver

Marc Jacot-Guillarmod est à l'origine de cette initiative. Ce Genevois d'adoption, descendant du peintre Jules Jacot-Guillarmod, a légué le fonds artistique de son ancêtre à l'association. « Il constatait que dans sa famille, il n'y avait pas un intérêt fou pour le fonds qu'il possédait. » Marc Jacot-Guillarmod s'est alors tourné vers les milieux culturels neuchâtelois. Il cherchait une solution pour valoriser son patrimoine familial, composé à la fois d'œuvres et de documents.

L'association ne se limite pas à l'œuvre d'un seul peintre. Elle s'intéresse à tout un groupe d'artistes liés à la région de Saint-Blaise. « On s'est assez rapidement rendu compte qu'un seul peintre ne suffirait pas à créer un engouement », précise Jules Aubert. Constatant que dans le bastion saint-blaisois il existait une réunion de tout un lot de peintres neuchâtelois, l’association a décidé d'étendre sa mission. Parmi ces artistes figurent William Röthlisberger qui vivait à Thielle, Auguste Bachelin connu pour son engagement en faveur du patrimoine neuchâtelois, ou encore Théophile Robert, descendant du célèbre Léopold Robert. Des peintres moins connus comme Louis Guillaume ou Gustave von Steiger font également partie de ce groupe.