Dans la tête d’un père incestueux

Un fleuve de boue. C’est ce à quoi font penser les paroles de ce père qui raconte à un « expert » ses actes incestueux dans les pages du roman « Noir, pair et manque ». C’est aussi le sentiment qui emporte le lecteur. L’atmosphère qui traverse les 200 pages de cette fiction est lourde, visqueuse, poisseuse. Mais elle entraine inexorablement vers la prochaine page.

Comment peut-on cacher qu’on est un agresseur ? Comment peut-on cacher qu’on est une victime d’inceste ? Ces questions ont habité Mary-Jane Monsch dès lors qu’elle a eu connaissance en 2009 de cette étude publiée selon laquelle dans chaque classe d’école deux élèves étaient statistiquement victimes de violences sexuelles.

Comment, durant les trente années qu’elle a passées face aux enfants comme enseignante d’abord puis comme assistante scolaire, est-elle passée à côté de ces souffrances sans s’en rendre compte ?

La question l’a taraudée avant de l’inspirer. En quatre soirées elle couche sur l’écran de son ordinateur le monologue fictif qu’un père incestueux livre à un expert qu’on suppose être un psychiatre.