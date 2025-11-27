Coup de neuf pour la piscine du Landeron

La piscine du Landeron a besoin d’un coup de neuf. La question est au programme de la séance du Conseil général de la commune de l’Entre-deux-Lacs le 11 décembre. L’exécutif lui soumet une demande de crédit de 970'000 francs pour toute une série de travaux de remise en état. Une somme qui serait libérée sous forme d’emprunt, puisque la piscine est gérée par une Fondation indépendante, qui va planifier elle-même les travaux. Ceux-ci seront étalés sur deux avant-saisons, afin de réduire les nuisances.

Cette intervention devient urgente. La Piscine du Landeron n’a pas subi de travaux importants depuis 2008 et les derniers aménagements datent de 2018. L’état des infrastructures s’est fortement dégradé depuis. La pataugeoire n’est plus étanche. Le grand bassin, si, mais sa membrane d’étanchéité montre des signes de vieillissement avancé et elle doit être remplacée. Une opération que viennent de subir, d’ailleurs, le bassin moyen et la zone d’arrivée des toboggans. Aux abords des bassins, les sols sont glissants et doivent être refaits pour des raisons de sécurité.





Des travaux un peu partout

Des rénovations sont également nécessaires à l’écart des lieux de baignade. Les conduites d’alimentation en eau après compteur ont récemment cédé. Elles ont été rafistolées mais il faut les remplacer afin de garantir que les toilettes, les douches et le restaurant continuent à bénéficier de l’eau courante. Les installations électriques doivent être remise aux normes. La toiture des bâtiments est percée et doit être remplacée. L’occasion d’y ajouter des panneaux solaires. Des casiers supplémentaires vont aussi être ajoutés, à la demande de la clientèle.

En plus de ces interventions, de nouveaux jeux pour enfants vont être installés. Mais ceux-ci sont financés par des sponsors et des dons et ne rentrent pas dans le cadre de cette demande de crédit.

Les statuts de la Fondation de la piscine, créée en 1968, précisent que tout investissement important doit être financé par un emprunt auprès de la Commune après le feu vert du Conseil général. Celui-ci prévoit un amortissement sur 25 ans. Il s’ajoute aux prêts concédés en 2008 et 2018, qui sont encore en cours de remboursement.

À noter que s’ajoute à cela un chantier supplémentaire, celui de la rénovation du restaurant. Mais celui-ci est jugé moins urgent et il fera l’objet d’une demande de crédit ultérieure. /jhi