Takeda investit 200 millions dans un nouveau bâtiment à Neuchâtel

L'entreprise pharmaceutique Takeda franchit une étape majeure dans son développement en Suisse. Le groupe japonais a investi 200 millions de francs dans une nouvelle installation biotechnologique de pointe à Neuchâtel. Ce montant représente le plus important investissement jamais réalisé sur ce site. Une initiative qui a pour but d’accroître les capacités de production. L’objectif final étant de « mieux répondre aux besoins médicaux non satisfaits et d’élargir l’accès aux traitements destinés aux patients atteints de maladies rares, telles que les troubles de la coagulation », explique Takeda dans son communiqué.

La nouvelle infrastructure comprend une ligne de remplissage aseptique ultramoderne. Elle intègre les étapes de formulation, remplissage, lyophilisation, capsulage et inspection visuelle automatisée. Cela fait partie du projet de Takeda de transformation numérique du site de Neuchâtel, en développant une « usine du futur », avec un rôle central donné à l’automatisation et à la digitalisation. Cette technologie permettra de produire des traitements destinés aux patients atteints de maladies rares dans plus de 80 pays. « Cet investissement reflète notre engagement à renforcer la capacité mondiale de production biopharmaceutique de Takeda », explique Thomas Wozniewski, responsable mondial de la production et de la chaîne d’approvisionnement chez Takeda. « Nous pourrons servir davantage de patients atteints de maladies rares, tout en contribuant à la vitalité économique de la région ».

L’entreprise indique également que « cet investissement s’inscrit dans une initiative plus large au sein du réseau de production de Takeda, qui comprendra également des investissements majeurs sur ses sites basés aux Etats-Unis », peut-on lire dans la communication du groupe japonais.





Un acteur économique majeur pour Neuchâtel

Le site neuchâtelois de Takeda existe depuis près de 30 ans. Il se consacre à la fabrication de médicaments contre les maladies rares, notamment l'hémophilie. Avec plus de 650 employés, Takeda figure parmi les dix plus grands employeurs du canton de Neuchâtel.

L'ancrage local de l'entreprise se manifeste également dans ses partenariats. Plus de 50% des travaux de construction et d'ingénierie du nouveau bâtiment ont été réalisés avec des entreprises de la région, indique le communiqué.





Une inauguration officielle en grande pompe

La cérémonie d'inauguration se tient ce mercredi en fin de journée. Elle réunira plusieurs personnalités politiques. Le conseiller fédéral Guy Parmelin sera présent, ainsi que Florence Nater, conseillère d'État. L'ambassadeur du Japon en Suisse, S.E.M. Toshiro Iijima, participera également à l'événement, preuve de l’importance de Takeda aux niveaux cantonal, fédéral et international. /comm-lgn