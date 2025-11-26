La Case à Chocs lance une tarification solidaire

Une nouvelle tarification solidaire pour les concerts est mise en place, avec trois niveaux ...
La Case à Chocs lance une tarification solidaire

Une nouvelle tarification solidaire pour les concerts est mise en place, avec trois niveaux de prix et des dispositifs de gratuité renforcés, afin de garantir que la culture reste accessible à tous, quels que soient les moyens financiers.

Contribuer selon ses moyens. Grâce au soutien de la Ville et du Canton de Neuchâtel, de la Loterie Romande et de ses partenaires, la salle propose désormais trois niveaux de prix pour chaque concert : normal, conseillé et soutien. Ce système permet à chacun de participer selon ses moyens et de soutenir les actions sociales et solidaires de la Case à Chocs, indique un communiqué de l'organisation ce mercredi.

La gratuité est renforcée pour les détenteurs de la Carte Culture Caritas, de l’AG Culturel, les accompagnateurs de personnes à mobilité réduite, les détenteurs de permis H, F, S et B-réfugiés et les personnes à l’aide d’urgence.

Avec cette nouvelle tarification, la Case à Chocs veut affirmer son engagement pour une culture accessible, inclusive et équitable, garantissant que les moyens financiers ne soient jamais un frein, souligne le communiqué. /comm-ero


 

Actualités suivantes

Clap de fin pour le centre d’asile spécial des Cernets

Clap de fin pour le centre d’asile spécial des Cernets

Région    Actualisé le 26.11.2025 - 15:00

Pas de marge de sécurité pour les mesures de l'éthylomètre

Pas de marge de sécurité pour les mesures de l'éthylomètre

Région    Actualisé le 26.11.2025 - 12:01

Violences faites aux femmes : une campagne de prévention dans les transports publics

Violences faites aux femmes : une campagne de prévention dans les transports publics

Région    Actualisé le 26.11.2025 - 13:33

Butin récupéré après une arnaque

Butin récupéré après une arnaque

Région    Actualisé le 26.11.2025 - 11:35

Articles les plus lus

Suppressions d’emplois chez Girard-Perregaux et Ulysse Nardin

Suppressions d’emplois chez Girard-Perregaux et Ulysse Nardin

Région    Actualisé le 25.11.2025 - 16:56

Ski alpin : la saison est lancée dans la région

Ski alpin : la saison est lancée dans la région

Région    Actualisé le 25.11.2025 - 17:30

« Faites-nous rire » : La rencontre Parmelin–Trump revisitée par David Charles

« Faites-nous rire » : La rencontre Parmelin–Trump revisitée par David Charles

Région    Actualisé le 26.11.2025 - 09:37

Réouverture de l’A5 en direction de Bienne

Réouverture de l’A5 en direction de Bienne

Région    Actualisé le 26.11.2025 - 10:25