La Case à Chocs lance une tarification solidaire

Contribuer selon ses moyens. Grâce au soutien de la Ville et du Canton de Neuchâtel, de la Loterie Romande et de ses partenaires, la salle propose désormais trois niveaux de prix pour chaque concert : normal, conseillé et soutien. Ce système permet à chacun de participer selon ses moyens et de soutenir les actions sociales et solidaires de la Case à Chocs, indique un communiqué de l'organisation ce mercredi.

La gratuité est renforcée pour les détenteurs de la Carte Culture Caritas, de l’AG Culturel, les accompagnateurs de personnes à mobilité réduite, les détenteurs de permis H, F, S et B-réfugiés et les personnes à l’aide d’urgence.

Avec cette nouvelle tarification, la Case à Chocs veut affirmer son engagement pour une culture accessible, inclusive et équitable, garantissant que les moyens financiers ne soient jamais un frein, souligne le communiqué. /comm-ero