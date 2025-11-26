Fermeture de l’A5 en direction de Bienne

Une sortie forcée a été mise en place à Auvernier ce mercredi matin en raison d’un accident ...
Une sortie forcée a été mise en place à Auvernier ce mercredi matin en raison d’un accident.

Un accident sur l’A5 provoque d’importantes perturbations ce mercredi matin. La Police neuchâteloise a mis en place une sortie forcée à Auvernier en direction de Bienne.

La circulation est aussi compliquée dans le haut du canton en raison de la neige. /sma


