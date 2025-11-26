Déficit budgétaire en recul à La Chaux-de-Fonds

Le déficit budgétaire s’amenuise depuis 2021 à La Chaux-de-Fonds. Et l’année 2026 ne fait pas exception. Selon les projections présentées mercredi matin par le Conseil communal, l’excédent de charges devrait atteindre 5,8 millions de francs l’année prochaine (6,2 millions au budget 2025), grâce à une ponction de 2,1 millions dans la réserve de politique conjoncturelle.
La conjoncture, justement, elle n’en finit pas de compliquer le travail prévisionnel. Après le COVID et la guerre en Ukraine, les collectivités publiques doivent maintenant composer avec les décisions mouvantes du président des États-Unis et un franc qui se renforce comme valeur refuge. Le Conseil communal de la Métropole horlogère anticipe des conséquences sur les recettes fiscales 2025, mais surtout sur les exercices suivants. Il a donc décidé de faire preuve de prudence lorsqu’il s’est lancé dans le montage du budget 2026.
Il prévoit des recettes fiscales à hauteur de 18,7 millions de francs, en contraction, pour les personnes morales, de 81,3 millions en légère augmentation pour les personnes physiques et stables à 16,5 millions quant à l’impôt sur les frontaliers.
L’exécutif a porté une attention particulière sur les postes dont il a la maitrise : les biens, services et marchandises (BSM) et les charges de personnel. Ces dernières, qui représentent près de la moitié des dépenses, progressent légèrement à 129 millions de francs. Une hausse en partie compensée par une réduction de la cotisation à la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel. En 2026, les employés communaux auront droit à la compensation du renchérissement et aux échelons quantitatifs et qualitatifs.
Conséquence de la hausse démographique de ces deux dernières années, les effectifs ont légèrement augmenté, essentiellement à l’école obligatoire et pour l’accueil extrafamilial. Une charge supplémentaire que le chef des finances chaux-de-fonnières Jean-Daniel Jeanneret voit d’un bon œil.
Jean-Daniel Jeanneret : « Les enfants c’est aussi l’avenir. »
Le chapitre BSM affiche une dépense de 43,4 millions de francs (43 millions au budget 2025). La légère inflation attendue est compensée par une baisse des prix de l’énergie, précise le Conseil communal.
Pour les charges dont il n’a pas la maitrise, l’exécutif prévoit une stabilisation de la participation chaux-de-fonnière au pot commun des transports à 7,4 millions de francs. Par contre, la participation aux institutions sociales est en augmentation de près de 1,2 million de francs par rapport au budget 2025. Jean-Daniel Jeanneret rappelle au passage que cet accroissement n’a rien à voir avec la bonne santé démographique de la commune. Il réfute toutes allégations de « tourisme social ».
« Il y a une augmentation (…) après des années de baisse, des bénéficiaires de l’aide matérielle. »
Malgré les incertitudes, l’enveloppe des investissements prévue pour 2026 est élevée, à plus de 48 millions de francs. Une somme doit permettre de « rattraper des années d’austérité, des investissements qui n’avaient pas été faits », justifie Jean-Daniel Jeanneret. Plusieurs gros projets devraient aboutir l’an prochain, notamment la rue et le parc des Musées, le parc des Crêtets, l’anneau d’athlétisme, le centre des archives, les Anciens Abattoirs et l’Hôtel-de-Ville.
« [les investissements] s’inscrivent aussi dans [la] perspective de La Chaux-de-Fonds capitale culturelle 2027. »
L’année 2026 devrait marquer la fin de ce programme de rattrapage des investissements. Par la suite, l’enveloppe devrait se situer entre 30 et 35 millions de francs.
Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds se penchera sur le budget 2026 lors de sa séance du 16 décembre.
On notera encore que les premiers éléments concernant les comptes 2025 laissent penser « qu’on fera probablement mieux que le déficit annoncé », a encore glissé Jean-Daniel Jeanneret. /cwi