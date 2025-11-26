Déficit budgétaire en recul à La Chaux-de-Fonds

Le déficit budgétaire s’amenuise depuis 2021 à La Chaux-de-Fonds. Et l’année 2026 ne fait pas exception. Selon les projections présentées mercredi matin par le Conseil communal, l’excédent de charges devrait atteindre 5,8 millions de francs l’année prochaine (6,2 millions au budget 2025), grâce à une ponction de 2,1 millions dans la réserve de politique conjoncturelle.

La conjoncture, justement, elle n’en finit pas de compliquer le travail prévisionnel. Après le COVID et la guerre en Ukraine, les collectivités publiques doivent maintenant composer avec les décisions mouvantes du président des États-Unis et un franc qui se renforce comme valeur refuge. Le Conseil communal de la Métropole horlogère anticipe des conséquences sur les recettes fiscales 2025, mais surtout sur les exercices suivants. Il a donc décidé de faire preuve de prudence lorsqu’il s’est lancé dans le montage du budget 2026.

Il prévoit des recettes fiscales à hauteur de 18,7 millions de francs, en contraction, pour les personnes morales, de 81,3 millions en légère augmentation pour les personnes physiques et stables à 16,5 millions quant à l’impôt sur les frontaliers.

L’exécutif a porté une attention particulière sur les postes dont il a la maitrise : les biens, services et marchandises (BSM) et les charges de personnel. Ces dernières, qui représentent près de la moitié des dépenses, progressent légèrement à 129 millions de francs. Une hausse en partie compensée par une réduction de la cotisation à la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel. En 2026, les employés communaux auront droit à la compensation du renchérissement et aux échelons quantitatifs et qualitatifs.

Conséquence de la hausse démographique de ces deux dernières années, les effectifs ont légèrement augmenté, essentiellement à l’école obligatoire et pour l’accueil extrafamilial. Une charge supplémentaire que le chef des finances chaux-de-fonnières Jean-Daniel Jeanneret voit d’un bon œil.