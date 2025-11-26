Clap de fin pour le centre d’asile spécial des Cernets

Tous les requérants sont partis. Le Secrétariat d’État aux migrations nettoie les lieux et ...
Clap de fin pour le centre d’asile spécial des Cernets

Tous les requérants sont partis. Le Secrétariat d’État aux migrations nettoie les lieux et vide le bâtiment pour qu'il soit mis hors gel au terme officiel de l’exploitation ce 30 novembre. L’avenir du site est encore flou, les discussions ne commenceront qu’au printemps 2026.

Le centre de requérants d'asile récalcitrants des Cernets, aux Verrières est bientôt totalement vide. (Image d'archives) Le centre de requérants d'asile récalcitrants des Cernets, aux Verrières est bientôt totalement vide. (Image d'archives)

Le centre d’asile spécifique des Cernets c’est bientôt de l’histoire ancienne. Les derniers requérants ont quitté les lieux et le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) mène les derniers préparatifs de fermeture. Une fermeture décidée en raison du mécontentement de la Commune des Verrières et du Canton de Neuchâtel à la suite de divers problèmes de sécurité et notamment l'incendie volontaire d'un abri forestier. La Confédération est propriétaire du bâtiment. C’est donc à elle qu’incombe la charge d’entretenir le lieu. D’ici la fin de l’exploitation officielle, au 30 novembre, le SEM nettoie et transmets le matériel ainsi que le mobilier vers d’autres centres d’asile de la région. Le bâtiment sera ensuite mis hors gel. Par contre, pour le moment les infrastructures et installations ne seront pas modifiées, ainsi les grillages resteront sur place.

Pour la suite, le mystère reste entier. Le président de la Commune des Verrières Daniel Galster nous a indiqué que Berne avait investi beaucoup d’argent dans ce site et qu’il serait bien trop cher pour la Commune, si volonté de vendre il y a. Du côté du SEM, la porte-parole Anne Césard a expliqué que « la décision concernant l’utilisation future du bâtiment n’a pas encore été prise ». Des discussions auront lieu de manière informelle ce vendredi, lors de ce que le SEM appelle « un repas de courtoisie entre la direction de la région d’asile et les représentants de la Commune ». Les vrais débats entre Les Verrières, le Canton de Neuchâtel et la Confédération se tiendront au printemps prochain, à une date encore inconnue. Un avenir plutôt flou, mais ce qui est sûr c’est que le centre des Cernets sera vide dès cette fin novembre et ce pour plusieurs mois. /lgn


 

