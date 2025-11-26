Butin récupéré après une arnaque

Un commerçant neuchâtelois victime d’une escroquerie. La Police neuchâteloise le rapporte dans un communiqué publié mercredi.

Vendredi 14 novembre en fin d’après-midi, un individu vêtu comme un ouvrier s’est présenté dans le magasin de la victime. Il a affirmé qu’un chantier dans le quartier pourrait avoir des conséquences sur le bâtiment. Il a inspecté les lieux avant de s’en aller. Quelques instants plus tard, deux autres individus sont arrivés, en prétendant être des policiers français chargés d’enquêter sur le faux ouvrier. Ils sont parvenus à convaincre le commerçant d’ouvrir son coffre-fort sous le prétexte de vérifier si des biens y avaient été dérobés. Les deux hommes ont alors saisi une caissette contenant 100'000 francs avant de s’enfuir en voiture. La victime a ensuite contacté le 117.

Grâce à un témoin, la voiture a pu être identifiée, puis interceptée à Gland, dans le canton de Vaud. Les trois occupants du véhicule ont été arrêtés et le butin récupéré. Une instruction pénale a été ouverte contre ces trois ressortissants français. La Police neuchâteloise en profite pour répéter ses conseils de prudence face à ce genre d’arnaque. /comm-jhi