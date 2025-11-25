Soutien à l'achèvement du contournement Ouest de Bienne

Le Grand Conseil bernois veut combler la lacune du réseau routier de Bienne après l’abandon de la branche Ouest de l’A5 et demande au Gouvernement de s’assurer que la Confédération maintienne le projet dans l’arrêté fédéral pour garantir l’achèvement du réseau à long terme. Les députés ont accepté mardi ce point d'une motion portée par les partis bourgeois par 89 voix contre 47 et 8 abstentions. « En terme de mobilité, Bienne est un véritable goulet d'étranglement », a souligné à la tribune la motionnaire, la députée PLR de Nidau Pauline Pauli.

Pour l'élue francophone, cette lacune dans l'achèvement du réseau routier est problématique et a des conséquences pour la mobilité de toute la région. Pauline Pauli estime que compléter ce tronçon de route nationale permettrait de fluidifier et d'améliorer la mobilité dans son ensemble.





Transit des Neuchâtelois

Sur l'axe Lyss-Bienne-Neuchâtel et dans l'agglomération biennoise, les embouteillages font partie du quotidien, selon la motionnaire PLR. Pour éviter les bouchons, les automobilistes neuchâtelois qui travaillent à l'est de la Ville de Bienne ou à Granges (SO) passent par le Plateau de Diesse et le village d'Orvin.

Les députés ont accepté par 89 voix contre 48 et 7 abstentions un 2e point de cette motion, cette fois sous forme de postulat, demandant au Conseil-exécutif de maintenir une provision cantonale de 300 millions de francs pour éliminer cette lacune du réseau routier. Ce montant constitue une réserve pour agir rapidement en cas de besoin.





Pas de réactivation du projet alternatif

En revanche, le Grand Conseil a rejeté par 78 voix contre 72 une motion transformée en postulat de la députée UDC Anne-Caroline Graber demandant de réactiver le contournement Ouest de Bienne redimensionné. « Il faut absolument réaliser ce chaînon manquant de l'autoroute A5 », a souligné l'élue de La Neuveville en qualifiant la situation du trafic à Bienne d'intenable.

« Bienne est la seule agglomération de Suisse de près de 60'000 habitants à ne pas être traversée ou contournée par une autoroute », a lancé Anne-Caroline Graber. Ce projet alternatif prévoyait une voie autoroutière bidirectionnelle entièrement en tunnel entre les Marais-de-Brügg et Vigneules, sans échangeur à Bienne Centre.





Projet classé

Au mois de janvier 2021, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a classé le projet du contournement Ouest de Bienne par l’autoroute A5. Cette décision avait été prise en réponse à la demande que lui a adressée le Conseil-exécutif d’abandonner la réalisation de ce tronçon. La Confédération avait donné son feu vert à ce projet en 2014. /ATS-ero