François Turrian prend sa retraite fin novembre

Il aura passé 25 ans à la direction de la section romande de BirdLife. Il dresse un bilan contrasté ...
François Turrian prend sa retraite fin novembre

Il aura passé 25 ans à la direction de la section romande de BirdLife. Il dresse un bilan contrasté de son action à la tête de l'organisation de protection des oiseaux et de la biodiversité. Il regrette notamment le manque d’engagement des politiques pour la nature.

François Turrian prend sa retraite fin novembre après avoir passé 25 ans à la direction de la section romande de BirdLife. (Photo : archives) François Turrian prend sa retraite fin novembre après avoir passé 25 ans à la direction de la section romande de BirdLife. (Photo : archives)

François Turrian tire sa révérence après un quart de siècle passé à la direction romande de BirdLife Suisse. Il prend sa retraite à la fin du mois de novembre. L'organisation, dont le siège romand est à Cudrefin, œuvre pour la préservation de la biodiversité en Suisse et à l'étranger. François Turrian a expliqué mardi, dans La Matinale, que BirdLife avait pour mission de préserver la biodiversité en utilisant souvent les oiseaux comme exemple. L'organisation fait partie d'un réseau international présent dans 120 pays à travers le monde.

Le directeur sortant dresse un bilan contrasté de ses années à la tête de BirdLife Suisse romande. « Du côté positif, ce sont toutes les rencontres avec des milliers de personnes qui s'intéressent à la nature et qui ont envie de s'engager », se réjouit-il. Le revers de la médaille est plus sombre. « Le mouvement de protection de la nature a de la peine à se faire entendre au niveau politique », déplore François Turrian. Il constate que « la réponse politique n'est pas à la hauteur des grands enjeux que traverse notre planète ».


La Suisse à la traîne en Europe

François Turrian pointe du doigt le retard helvétique en matière de protection de l'environnement. « La Suisse est en queue du peloton des nations européennes en matière de préservation des espaces naturels », affirme-t-il. Le pays détient également « un nombre record d'espèces menacées sur les fameuses listes rouges ». Une situation préoccupante que le courant politique conservateur ne facilite pas à améliorer, toujours selon lui.

Il relève aussi un décalage entre les Suisses, qui sont attachés à la biodiversité, mais qui ont refusé l'initiative sur la biodiversité en 2024. François Turrian estime que « les gens s'habituent à ne plus tellement voir de papillons autour d'eux ».

Il rappelle également que « la Suisse est présentée comme un pays vert ». Mais ce vert ne signifie pas nécessairement une nature riche en biodiversité. « La nature, c'est toute la diversité des écosystèmes, des plantes et des animaux. »

Malgré ce tableau peu optimiste, François Turrian se réjouit de l'engagement de certains cantons et communes, notamment dans les villes. Il conclut en rappelant que « la biodiversité nous concerne tous » et que « nous avons tous besoin d'une nature la plus complète possible pour vivre en société ».

François Turrian sera remplacé par Sylvain Antoniazza à la tête de BirdLife Suisse romande. /sma

François Turrian dans « La Matinale » :

Ecouter le son


 

Actualités suivantes

« C’est quoi ton association » : Bénévoles en Ville

« C’est quoi ton association » : Bénévoles en Ville

Région    Actualisé le 25.11.2025 - 10:30

« Les Experts » : Prendre de belles photos avec son smartphone

« Les Experts » : Prendre de belles photos avec son smartphone

Région    Actualisé le 25.11.2025 - 09:57

La Pinte neuchâteloise, un bâtiment protégé… jusqu’à un certain point

La Pinte neuchâteloise, un bâtiment protégé… jusqu’à un certain point

Région    Actualisé le 25.11.2025 - 09:17

La Chaux-de-Fonds : une patinoire sera installée à la place du Marché durant les fêtes

La Chaux-de-Fonds : une patinoire sera installée à la place du Marché durant les fêtes

Région    Actualisé le 24.11.2025 - 17:26

Articles les plus lus

Flavio Salizzoni reçoit le Prix Nexans 2025

Flavio Salizzoni reçoit le Prix Nexans 2025

Région    Actualisé le 24.11.2025 - 14:00

Au Locle, l’ancien bar le Pharaon sera peut-être bientôt détruit

Au Locle, l’ancien bar le Pharaon sera peut-être bientôt détruit

Région    Actualisé le 24.11.2025 - 15:34

Le Forum des métiers : découvrir et trouver sa place d’apprentissage

Le Forum des métiers : découvrir et trouver sa place d’apprentissage

Région    Actualisé le 24.11.2025 - 16:46

Les pieds dans l’eau au Marais-Rouge

Les pieds dans l’eau au Marais-Rouge

Région    Actualisé le 24.11.2025 - 17:38