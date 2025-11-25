Énergie et patrimoine, un équilibre fragile

Le programme RÉNO-NE, lancé par l’État de Neuchâtel et plusieurs communes partenaires, vise à accompagner et encourager les propriétaires de bâtiments patrimoniaux d’entreprendre une rénovation énergétique.
Améliorer l’efficience énergétique des bâtiments sans toucher à leur valeur patrimoniale : c’est l’équilibre délicat que vise l’État de Neuchâtel. À travers son programme RÉNO-NE, il s’est fixé pour mission de rendre ces constructions moins énergivores, sans les dénaturer. Il faut dire que la question est délicate, car ces objets immobiliers présentent souvent des failles du point de vue énergétique. « Il est crucial d’intervenir pour améliorer la consommation moyenne en énergie du parc immobilier », estime Nicole Decker, cheffe de l’Office cantonal du logement. Par ailleurs, il n’est pas question que ces travaux détériorent la valeur historique de ces bâtiments. « C’est souvent des bâtiments qui sont importants et qui ont de grands volumes chauffés », relève Marc Chapatte, patron de la société d’expertise énergétique DPC à Marin. Il estime que « le Canton a raison de faire cette démarche pour axer ses aides sur ce domaine-là ». Le patron a participé à la première formation proposée par l'État dans le cadre de ce programme.
Marc Chapatte : « L’enjeu, c’est d’améliorer ce parc immobilier qu’on avait jusqu’à présent de la peine à toucher. »
Nicole Decker : « Nous allons couvrir la majorité des professionnels. »
Cette aide pourra être débloquée pour des bâtiments comportants plus de trois logements, classés dans la première catégorie au recensement architectural et dont l’enveloppe appartient à la classe énergétique F ou G, soit les plus basses. Le programme est disponible dans les communes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, La Grande Béroche et Cortaillod. La liste des conditions est longue, mais environ 1'800 bâtiments sont concernés sur le territoire neuchâtelois, selon les estimations de l’Office cantonal du logement.