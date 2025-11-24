Nouveau projet d’extension pour la carrière du Bois-Vert

L'avenir de la carrière du Bois-Vert à La Sagne prend un nouveau tournant. Le comité d'initiative en faveur de son extension a annoncé ce lundi le retrait de son texte, ouvrant la voie à un projet remanié qui tiendra compte des préoccupations exprimées par la population.

Après le rejet par référendum d'un premier projet d'extension en 2023, un comité s'était constitué pour soutenir l'élaboration d'une nouvelle proposition. Une initiative populaire avait été lancée au printemps, récoltant rapidement 316 signatures, témoignant d'un fort intérêt local.

Le canton avait émis un préavis négatif sur la forme de l'initiative, estimant qu'elle se basait sur une intention plutôt que sur un projet détaillé. Face à cette situation, et prenant en compte le soutien populaire manifesté, la commune s'est déclarée favorable à l'élaboration d'un nouveau projet, en accord avec le comité d'initiative.

« Le nouveau projet intégrera les éléments qui avaient motivé le refus de 2023, notamment le remblai de la carrière au fur et à mesure de son exploitation par des matériaux exclusivement terreux non pollués », précise le comité dans un communiqué.

L'entreprise Gentil & Fils SA, exploitante historique de la carrière, s'est engagée à déposer ce nouveau projet auprès de la commune dans les meilleurs délais. Celui-ci suivra ensuite le processus habituel d'examen par les services cantonaux, le Conseil communal et le Conseil général.

Le comité se félicite de cette issue qui, selon lui, répond pleinement à l'objectif de son initiative tout en simplifiant la procédure. « Cette solution permettra à la carrière du Bois-Vert de continuer d'être valorisée durablement au bénéfice de la commune et de ses habitants », conclut le communiqué. /comm-mlm