« Ma Commune à la Une » : Colombier

À Colombier, la transformation du centre historique fait grincer des dents. Depuis plusieurs mois, le village vit au rythme des chantiers qui bouleversent la circulation et fragilisent le commerce local. Certains commerçants accusent jusqu’à 70% de baisse de chiffre d’affaires certaines semaines, une situation que Littoral Région documente dans son dernier numéro.

Pour en parler, son journaliste Nicolas Bringolf était l’invité de « La Matinale ». Il décrit un climat mêlé de lassitude et d’inquiétude, face à un village qu’il qualifie d’« éventré », mais aussi une forte volonté des acteurs locaux de maintenir le dialogue et de chercher des solutions. Car si les travaux suscitent des tensions, la commune de Milvignes tente d’apaiser le terrain : rencontres avec les commerçants, amélioration de la communication, accessibilité priorisée et même une course au trésor prévue pour ramener du passage en centre-ville. Sur le terrain, la serviabilité des ouvriers et la fidélité de certains clients contribuent aussi à maintenir un certain moral. Comme le confiait un boulanger interviewé par le journal : malgré les palettes et les détours, « je ne suis pas fâché ». Un état d’esprit qui pourrait préfigurer celui d’un village prêt à repartir de l’avant une fois les nouveaux aménagements livrés.