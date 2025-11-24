Les pieds dans l’eau au Marais-Rouge

Inonder le marais pour qu’il retrouve son apparence et sa fonction d’antan. L’État de Neuchâtel a présenté sous la pluie ce lundi le résultat des travaux de revitalisation du Marais-Rouge aux Ponts-de-Martel. Quatre nouvelles digues ont été construites dans le secteur sud du marais. Elles doivent servir à remettre en eau une surface de 2,1 hectares de terrain dans les tourbières. L’objectif de cette réalisation est donc de restaurer l’équilibre hydraulique de la tourbière. « Ces marais ont été exploités il y a des années pour leur tourbe, ils ont été drainés et asséchés », explique Sébastien Tschanz, collaborateur scientifique au Service cantonal de la faune, des forêts et de la nature (SFFN). Entrainant ainsi la disparition de la faune et la flore liée à ces écosystèmes. De plus, la tourbe capte le carbone et l’accumulation de cette terre dans le marais a créé ce qu’on appelle un puits de carbone. « Une fois asséchée, la tourbe relâche le carbone, il se lie ensuite à l’air et s’échappe sous forme de CO2 », ajoute le scientifique. La revitalisation a donc deux fonctions principales : stopper les émissions de CO2 du site et restaurer la faune et la flore d’origine.