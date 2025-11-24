La Chaux-de-Fonds : une patinoire sera installée à la place du Marché durant les fêtes

Une patinoire pour animer la place du Marché durant les fêtes à La Chaux-de-Fonds. C’est l’une des nouveautés annoncées ce lundi par la Ville. Cette patinoire sera inaugurée le mercredi 3 décembre, date à laquelle les illuminations seront aussi enclenchées pour la première fois. Un enfant tiré au sort aura le droit de presser le bouton qui allumera le sapin de la place. Diverses animations sont au programme durant l’après-midi et la soirée.

Le marché de Noël s’installera quant à lui dans la même configuration que l’an passé, toujours à la place du Marché, entre le 13 et le 21 décembre. /comm-sbm