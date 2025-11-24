La Chaux-de-Fonds : une patinoire sera installée à la place du Marché durant les fêtes

La magie de Noël s’emparera de La Chaux-de-Fonds dès le 3 décembre. Ce jour marquera le lancement ...
La Chaux-de-Fonds : une patinoire sera installée à la place du Marché durant les fêtes

La magie de Noël s’emparera de La Chaux-de-Fonds dès le 3 décembre. Ce jour marquera le lancement des illuminations et l’inauguration de la nouvelle surface de glisse.

Une patinoire sera inaugurée sur la place du Marché le 3 décembre, avec animations, tandis que le marché de Noël se tiendra du 13 au 21 décembre. (Photo : Ville de La Chaux-de-Fonds) Une patinoire sera inaugurée sur la place du Marché le 3 décembre, avec animations, tandis que le marché de Noël se tiendra du 13 au 21 décembre. (Photo : Ville de La Chaux-de-Fonds)

Une patinoire pour animer la place du Marché durant les fêtes à La Chaux-de-Fonds. C’est l’une des nouveautés annoncées ce lundi par la Ville. Cette patinoire sera inaugurée le mercredi 3 décembre, date à laquelle les illuminations seront aussi enclenchées pour la première fois. Un enfant tiré au sort aura le droit de presser le bouton qui allumera le sapin de la place. Diverses animations sont au programme durant l’après-midi et la soirée.

Le marché de Noël s’installera quant à lui dans la même configuration que l’an passé, toujours à la place du Marché, entre le 13 et le 21 décembre. /comm-sbm


 

