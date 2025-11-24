Flavio Salizzoni reçoit le Prix Nexans 2025

Flavio Salizzoni est le lauréat du Prix Nexans 2025. Le jeune docteur en mathématiques de l’Université de Neuchâtel sera mis à l’honneur début décembre lors d’une cérémonie, informe l’UniNE ce mardi dans un communiqué.

Le jeune mathématicien sera récompensé pour ses travaux de recherche en théorie du codage. Il a obtenu sa thèse en 2024, avec la plus haute mention. La discipline du codage, qui rassemble mathématiques, informatique et ingénierie, met au point des méthodes pour mieux transmettre et stocker des données, malgré des réseaux ou supports peu fiables. La théorie du codage est également utilisée de nombreux outils électroniques de notre quotidien, souligne le communiqué.

Aujourd’hui post-doctorant, Flavio Salizzoni « s'impose déjà comme l'un des chercheurs de premier plan dans le domaine de la théorie du codage », souligne Elisa Gorla, directrice de la thèse du lauréat.

Le prix, d’une valeur de 10'000 francs, distingue chaque année un ou deux chercheurs de l’UniNE pour la qualité de leurs travaux. Il est remis par le Fonds culturel de Nexans Suisse SA.

Conférence et cérémonie ouvertes au public

Une conférence de Flavio Salizzoni et de plusieurs spécialistes aura lieu le mercredi 3 décembre, de 16h à 17h30, dans le bâtiment principal de l’UniNE. La remise officielle du Prix Nexans débutera, elle, à 18h. Une inscription est nécessaire afin d’assister à la cérémonie de remise du prix. Les détails de l’inscription sont à retrouver sur le site de l’UniNE. /comm-pch