Au Locle, l’ancien bar le Pharaon sera peut-être bientôt détruit

C’est la dernière verrue au centre-ville du Locle : malgré sa protection patrimoniale, le bâtiment de l’ancien bar le Pharaon pourrait être détruit. Une provision de 250'000 francs figure au budget 2026 de la Mère commune pour étudier – et peut-être entreprendre – une démolition. Propriété de la Ville, l’immeuble est protégé : il est inscrit à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale et se situe en zone Unesco. Mais l’état de délabrement avancé du bâtiment ne laissera peut-être pas le choix aux autorités communales... « Ce bâtiment montre une dégradation assez rapide à l’intérieur due à l’humidité. On ne sait pas encore si on pourra le rénover tel quel. Et si on ne peut pas, il faudra demander une dérogation à la Confédération et au Canton pour pouvoir le démonter. Mais on devrait absolument le reconstruire avec la même architecture », explique la conseillère communale Catherine Jeanneret.





L'intérêt d'une société locale

Une telle opération « coûterait cher. Et le volume n’étant pas très grand, le retour sur investissement peut être problématique pour certains investisseurs. Mais on a eu la bonne surprise d’apprendre l’intérêt d’une société locale à peut-être rénover ce bâtiment », précise l’élue.

Les appels d’offres pour ces études de démolition et de statique ont été lancés.

