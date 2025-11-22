Faire de la parole une arme pour vaincre l’obscurité

Un événement pour explorer l’ombre et faire ressortir la lumière. La 7e édition du Festival des arts de la Parole, Les Jobelins, se tient du 20 au 23 novembre au Théâtre du Pommier et de la Poudrière. Il est organisé tous les deux ans par l’Association Paroles. La dizaine de représentations mettra à l’honneur les contes, l’oralité et le partages d’histoires avec un but clair : réunir toutes les générations, des tous petits aux personnes âgées. Et la formule marche, elle ne subit que des petits changements cette année : « il y a toujours des nouveautés puisqu’on programme des nouveaux spectacles », explique Vi Indigaïa, membre de l’Association Parole et conteuse. Mais le fil conducteur reste le même : « on a toujours des spectacles qui sont dans une dynamique de conte », souligne cette dernière.