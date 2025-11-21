« Ça part en live » avec Émilie

Trois ans après son passage remarqué dans le télécrochet de TF1, Emilie Heiniger revient avec un projet mûri dans l’ombre et façonné avec précision. « Jalousie », son premier single sorti en septembre dernier, donne le ton : une écriture franche, sensible, qui ose aborder des émotions taboues. Son style, nourri d’influences soul et jazz, mêle chaleur, fragilité et intensité dans une atmosphère presque cinématographique. Avec « Flammes », dévoilé tout récemment, Emilie poursuit cette exploration intime en décrivant la persistance d’un désir que la raison tente pourtant d’étouffer. Deux titres qui confirment une direction artistique assumée, sincère et cohérente.

Ces premières sorties ouvrent la voie à « Douceur Douleur », son tout premier EP, que l’artiste promet comme un voyage au cœur de ses émotions les plus profondes. Si pour l’heure, la priorité reste ce projet fondateur, pensé comme l’acte de naissance de son identité musicale, la scène reste dans un coin de sa tête pour exprimer la pleine mesure de son talent.

Avec une voix habitée et un sens de l’interprétation rare, Emilie confirme qu’elle n’est plus seulement une candidate marquante de « The Voice », mais bel et bien l’une des nouvelles voix à suivre de la scène romande, comme elle nous l’a démonté en partant en live dans « La Matinale ».