À La Chaux-de-Fonds, les batraciens ont leur tunnel avant les automobilistes

Tout projet de construction d’infrastructure routière possède ses mesures de compensations écologiques. Pour le contournement routier du Locle, il y a eu la renaturation du Bied, de la Grecque et des Calame, ainsi que le prélèvement des fritillaires (des fleurs protégées) qui seront replantées à l’issue des travaux. L’Office fédéral des routes (Ofrou) a aussi pensé à la faune, et en particulier aux batraciens des Petites Crosettes à La Chaux-de-Fonds. L’Ofrou a mené sept mois de travaux et dépensé 1,2 million de francs pour développer ce site de reproduction des grenouilles et crapauds.

« Les travaux ont débuté en mai et se sont terminés il y a deux semaines. Ils ont été menés en deux étapes. D’abord du génie civil : on a creusé deux étangs supplémentaires, on a mis des barrières physiques, [creusé un passage sous la route], modifié le tracé du parcours Vita dans le Bois-du-Couvent. Ensuite, on a procédé aux travaux paysagistes, pour permettre notamment la création d’une zone tampon entre les champs et les étangs », décrit Olivier Floc’hic, porte-parole de l’Ofrou.