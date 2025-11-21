À La Chaux-de-Fonds, les batraciens ont leur tunnel avant les automobilistes

L’Office fédéral des routes vient d’achever ses travaux pour développer le site de reproduction ...
À La Chaux-de-Fonds, les batraciens ont leur tunnel avant les automobilistes

L’Office fédéral des routes vient d’achever ses travaux pour développer le site de reproduction des batraciens des Petites Crosettes, à La Chaux-de-Fonds. Une mesure qui fait partie des compensations écologiques liées au contournement routier du Locle.

Les étangs à batraciens des Petites Crosettes, recouverts par la première neige de l'hiver. Les étangs à batraciens des Petites Crosettes, recouverts par la première neige de l'hiver.

Tout projet de construction d’infrastructure routière possède ses mesures de compensations écologiques. Pour le contournement routier du Locle, il y a eu la renaturation du Bied, de la Grecque et des Calame, ainsi que le prélèvement des fritillaires (des fleurs protégées) qui seront replantées à l’issue des travaux. L’Office fédéral des routes (Ofrou) a aussi pensé à la faune, et en particulier aux batraciens des Petites Crosettes à La Chaux-de-Fonds. L’Ofrou a mené sept mois de travaux et dépensé 1,2 million de francs pour développer ce site de reproduction des grenouilles et crapauds. 

« Les travaux ont débuté en mai et se sont terminés il y a deux semaines. Ils ont été menés en deux étapes. D’abord du génie civil : on a creusé deux étangs supplémentaires, on a mis des barrières physiques, [creusé un passage sous la route], modifié le tracé du parcours Vita dans le Bois-du-Couvent. Ensuite, on a procédé aux travaux paysagistes, pour permettre notamment la création d’une zone tampon entre les champs et les étangs », décrit Olivier Floc’hic, porte-parole de l’Ofrou.

Olivier Floc'hic : « C'est un investissement important pour la préservation de l'environnement. »

Ecouter le son

Ainsi, comme l’a relevé Olivier Floc’hic lui-même avec humour, le premier tunnel creusé a été celui des batraciens. Celui du contournement du Locle devrait commencer d’être creusé « à l’horizon 2028 ». /vco

« Le premier tunnel réalisé dans le cadre du projet du contournement du Locle, c'est ce tunnel à batraciens ! »

Ecouter le son

Un des deux nouveaux bassins à batraciens, avant l'arrivée de la neige (photo : Amélie Cacerès). Un des deux nouveaux bassins à batraciens, avant l'arrivée de la neige (photo : Amélie Cacerès).


Actualisé le

 

Actualités suivantes

L'horlogerie suisse : de l'industrie manufacturière au luxe mondial

L'horlogerie suisse : de l'industrie manufacturière au luxe mondial

Région    Actualisé le 21.11.2025 - 12:36

Violences intrafamiliales : « Les enfants ne savent pas que ce qu'ils vivent n'est pas normal »

Violences intrafamiliales : « Les enfants ne savent pas que ce qu'ils vivent n'est pas normal »

Région    Actualisé le 21.11.2025 - 11:00

« Ça part en live » avec Émilie

« Ça part en live » avec Émilie

Région    Actualisé le 21.11.2025 - 09:55

Premiers kilomètres ouverts au Maillard pour le ski de fond

Premiers kilomètres ouverts au Maillard pour le ski de fond

Région    Actualisé le 21.11.2025 - 11:27

Articles les plus lus

« Le monde en cause » : la crise politique se prolonge au Kosovo

« Le monde en cause » : la crise politique se prolonge au Kosovo

Région    Actualisé le 20.11.2025 - 16:54

Chaux-de-Fonniers déboutés à Strasbourg, le tunnel d'évitement se fera

Chaux-de-Fonniers déboutés à Strasbourg, le tunnel d'évitement se fera

Région    Actualisé le 21.11.2025 - 09:18

« Ça part en live » avec Émilie

« Ça part en live » avec Émilie

Région    Actualisé le 21.11.2025 - 09:55

Premiers kilomètres ouverts au Maillard pour le ski de fond

Premiers kilomètres ouverts au Maillard pour le ski de fond

Région    Actualisé le 21.11.2025 - 11:27