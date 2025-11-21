À La Chaux-de-Fonds, les batraciens ont leur tunnel avant les automobilistes

L’Office fédéral des routes vient d’achever ses travaux pour développer le site de reproduction des batraciens des Petites Crosettes, à La Chaux-de-Fonds. Une mesure qui fait partie des compensations écologiques liées au contournement routier du Locle.
Tout projet de construction d’infrastructure routière possède ses mesures de compensations écologiques. Pour le contournement routier du Locle, il y a eu la renaturation du Bied, de la Grecque et des Calame, ainsi que le prélèvement des fritillaires (des fleurs protégées) qui seront replantées à l’issue des travaux. L’Office fédéral des routes (Ofrou) a aussi pensé à la faune, et en particulier aux batraciens des Petites Crosettes à La Chaux-de-Fonds. L’Ofrou a mené sept mois de travaux et dépensé 1,2 million de francs pour développer ce site de reproduction des grenouilles et crapauds.
« Les travaux ont débuté en mai et se sont terminés il y a deux semaines. Ils ont été menés en deux étapes. D’abord du génie civil : on a creusé deux étangs supplémentaires, on a mis des barrières physiques, [creusé un passage sous la route], modifié le tracé du parcours Vita dans le Bois-du-Couvent. Ensuite, on a procédé aux travaux paysagistes, pour permettre notamment la création d’une zone tampon entre les champs et les étangs », décrit Olivier Floc’hic, porte-parole de l’Ofrou.
Olivier Floc'hic : « C'est un investissement important pour la préservation de l'environnement. »
Ainsi, comme l’a relevé Olivier Floc’hic lui-même avec humour, le premier tunnel creusé a été celui des batraciens. Celui du contournement du Locle devrait commencer d’être creusé « à l’horizon 2028 ». /vco