Une seule grosse perturbation routière après les premières neiges

Mis à part un sérieux accident entre Villiers et Le Pâquier ce jeudi, la police neuchâteloise ...
Une seule grosse perturbation routière après les premières neiges

Mis à part un sérieux accident entre Villiers et Le Pâquier ce jeudi, la police neuchâteloise ne signale aucune autre perturbation importante sur les routes du canton après les premières chutes d’or blanc.

Ce jeudi matin, une voiture a terminé sur le toit entre Villiers et Le Pâquier. Ce jeudi matin, une voiture a terminé sur le toit entre Villiers et Le Pâquier.

La neige n’a pas trop semé le trouble jeudi matin sur les routes de la région. Contactée par téléphone, la police neuchâteloise ne relève qu’un seul accident important : une voiture s’est retrouvée sur le toit entre Villiers et Le Pâquier, entraînant la fermeture temporaire du tronçon. Celui-ci est désormais rouvert.

Pour le reste, Georges-André Lozouet, porte-parole de la Police neuchâteloise, indique que les chutes de neige n’ont causé que quelques dégâts matériels.

Il rappelle par ailleurs que les conducteurs circulant en Suisse doivent rouler avec des pneus adaptés aux conditions qu’ils sont susceptibles de rencontrer. À défaut, ils s’exposent à une dénonciation au Ministère public. Il est également impératif de dégivrer son pare-brise et de dégager les vitres de son véhicule pour circuler en toute légalité. /yca


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Une association veut restaurer le temple de La Côte-aux-Fées

Une association veut restaurer le temple de La Côte-aux-Fées

Région    Actualisé le 20.11.2025 - 10:23

Saint-Blaise aura son pumptrack

Saint-Blaise aura son pumptrack

Région    Actualisé le 20.11.2025 - 04:23

Des millions en attente au Locle

Des millions en attente au Locle

Région    Actualisé le 20.11.2025 - 06:12

Le Conservatoire compose aussi avec des dons

Le Conservatoire compose aussi avec des dons

Région    Actualisé le 19.11.2025 - 16:30

Articles les plus lus

Le Locle présente un budget 2026 déficitaire

Le Locle présente un budget 2026 déficitaire

Région    Actualisé le 19.11.2025 - 16:00

Le Conservatoire compose aussi avec des dons

Le Conservatoire compose aussi avec des dons

Région    Actualisé le 19.11.2025 - 16:30

Saint-Blaise aura son pumptrack

Saint-Blaise aura son pumptrack

Région    Actualisé le 20.11.2025 - 04:23

Des millions en attente au Locle

Des millions en attente au Locle

Région    Actualisé le 20.11.2025 - 06:12

Les clochers resteront muets la nuit à Milvignes

Les clochers resteront muets la nuit à Milvignes

Région    Actualisé le 19.11.2025 - 15:00

Le Locle présente un budget 2026 déficitaire

Le Locle présente un budget 2026 déficitaire

Région    Actualisé le 19.11.2025 - 16:00

Le Conservatoire compose aussi avec des dons

Le Conservatoire compose aussi avec des dons

Région    Actualisé le 19.11.2025 - 16:30

Des millions en attente au Locle

Des millions en attente au Locle

Région    Actualisé le 20.11.2025 - 06:12

Après le Giron du Nord, le démontage

Après le Giron du Nord, le démontage

Région    Actualisé le 19.11.2025 - 12:07

Les clochers resteront muets la nuit à Milvignes

Les clochers resteront muets la nuit à Milvignes

Région    Actualisé le 19.11.2025 - 15:00

Un duo pour le TPR

Un duo pour le TPR

Région    Actualisé le 19.11.2025 - 15:54

Le Locle présente un budget 2026 déficitaire

Le Locle présente un budget 2026 déficitaire

Région    Actualisé le 19.11.2025 - 16:00