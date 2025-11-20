Une seule grosse perturbation routière après les premières neiges

La neige n’a pas trop semé le trouble jeudi matin sur les routes de la région. Contactée par téléphone, la police neuchâteloise ne relève qu’un seul accident important : une voiture s’est retrouvée sur le toit entre Villiers et Le Pâquier, entraînant la fermeture temporaire du tronçon. Celui-ci est désormais rouvert.

Pour le reste, Georges-André Lozouet, porte-parole de la Police neuchâteloise, indique que les chutes de neige n’ont causé que quelques dégâts matériels.

Il rappelle par ailleurs que les conducteurs circulant en Suisse doivent rouler avec des pneus adaptés aux conditions qu’ils sont susceptibles de rencontrer. À défaut, ils s’exposent à une dénonciation au Ministère public. Il est également impératif de dégivrer son pare-brise et de dégager les vitres de son véhicule pour circuler en toute légalité. /yca