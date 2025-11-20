Saint-Blaise aura son pumptrack

Le Conseil général de Laténa approuve la construction d’un pumptrack à proximité du port de Saint-Blaise. Lors de sa séance mercredi soir, il a accepté par 37 oui, 0 non et 2 absentions un crédit d’engagement de 80'000 francs pour soutenir la construction de cette infrastructure sportive.

Lancé en 2020, le projet émane de l’Association pumptrack du Bas-Lac. Grâce à des sponsors, à la Loterie romande, des clubs, entreprises et particuliers, elle est parvenue à réunir une somme de 215'000 francs. La contribution communale de 80'000 francs vient d’ajouter à ce montant et permettra de réaliser le circuit à bosses.

Lors de la séance du Conseil général, une vingtaine de jeunes membres de l’Association avaient fait le déplacement pour assister au vote. L’ordre du jour avait été modifié afin de traiter ce point plus vite et de permettre à ce jeune public de ne pas rentrer trop tard. Tous les groupes politiques ont félicité l’association pour sa persévérance et son implication dans ce projet.

Le chantier devrait se tenir au printemps 2026. Cette nouvelle infrastructure viendra s’ajouter au pôle multisportif du port de Saint-Blaise, qui comporte des terrains de beachvolley et un espace de street workout. /jhi